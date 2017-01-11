'Suriye Meselesinde Erdoğan'la Tekrar Çalışmalıyız'

»Ana Sayfa»Dünya
11.01.2017 21:37
'Suriye Meselesinde Erdoğan'la Tekrar Çalışmalıyız'
Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı Rex Tillerson, "Suriye meselesinde Recep Tayyip Erdoğan'la tekrar çalışmalıyız" dedi.

Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı Rex Tillerson, "Suriye meselesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la tekrar çalışmalıyız. Türkiye bizim çok eski bir NATO müttefikimizdir." dedi.

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