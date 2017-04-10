Suriye Konusunda Trump’ın İki Bakanı İki Ayrı Telden Çalıyor

Esed’e dönük bir askeri hamlede bulunan ABD, Suriye politikasında değişiklik olacağına dair yorum ve beklentilere sebep olmuştu. Nikki Haley’in beyanları da özellikle bunda rol oynamıştı. Dışişleri Bakanı Tillerson aksi bir açıklamada bulundu.

Konuyla ilgili Al Jazeera’nin Routers’a dayandırarak aktardığı haber şöyle:

"Suriye’de önceliğimiz artık orada öylece oturup Esad'ı görevden indirmeye odaklanmak değil...”

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, bu sözleri, İdlib'de Esed rejiminin düzenlediği kimyasal saldırıdan birkaç gün önce söylemişti.

Kimyasal saldırının ardından ise farklı bir açıklama yaptı; "Esed iktidardayken siyasi çözümün gerçekleşme olasılığı yok. Esed'in eylemlerine, mevcut duruma bakarsanız Esed ile barışçıl ve istikrarlı bir hükümet görmek zor" dedi.

CNN televizyonuna verdiği mülakatta Nikki Haley, "Suriye'de rejim değişikliği ABD'nin şimdi resmi politikası mı?" verdiği yanıtta Esed'in gitmesini öncelikleri arasında saydı.

"Birden fazla önceliğimiz var. Tek önceliğimiz Esed'in gitmesi değil, IŞİD'i yenmeye çalışıyoruz. İkincisi, Esed oradayken barışçıl bir Suriye göremiyoruz. Üçüncüsü, İran'ın Suriye'deki nüfuzunu kırmak ve nihayetinde siyasi çözüme ulaşmak. Rejim değişikliğinin gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Esed iktidardayken siyasi çözümün gerçekleşme olasılığı yok. Esed'in eylemlerine mevcut duruma bakarsanız Esed ile barışçıl ve istikrarlı bir hükümet görmek zor."

Haley daha sonra NBC televizyonunda katıldığı bir başka programda, "Esed’in Suriye hükümetinin başında olduğu sürece hiçbir şekilde bölgede barış görmüyoruz. Bizim bu süreci yürüttüğümüzden emin olmamız lazım. Siyasi çözümün Suriye halkının çıkarıyla eşleşmesi lazım" ifadesini kullandı.

Tillerson: Politikada değişiklik yok

Haley’nin açıklamaları Trump yönetiminin Suriye politikasında bir değişiklik olduğu işaretlerini verirken ABD’nin Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’dan aksi bir açıklama geldi.

Tillerson, ABD’nin Suriye’de düzenlediği füze saldırısının sadece Esed’in kimyasal silah kullanımına caydırıcı bir hamle olduğunu ifade etti. ABC kanalına konuşan Tillerson ‘Bizim askeri tutumuzda bir değişiklik yok’ açıklamasını yaptı.

Amerikalı Bakan, Washington’un Suriye’deki önceliğinin IŞİD’i mağlup etmek olduğunu, ne zaman bu görev tamamlanırsa ABD’nin Suriye’ye istikrarı getirebilecek siyasi süreç konusuna odaklanabileceğini belirtti.

Tillerson, 'İnanıyoruz ki, Suriye halkı bu siyasi süreç yoluyla Esed’in akıbetine karar verebilecek' diye konuştu.

Adının yayınlanmaması kaydıyla Reuters’e konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, açıklamaların arasında nüans farklarının bir hata olduğunu ve kasıtlı olmadığını belirterek fazla bilgi vermekten imtina etti.

Trump'ın Suriye politikası

ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyası sırasında IŞİD ile mücadelenin, Esed’in gitmesi konusundan önce geldiğini söylemişti.

Ancak Trump, ABD’nin Esed’i sorumlu olarak gösterdiği İdlib’deki kimyasal silah saldırısından sonra Esed ile ilgili, "Suriye ve Esed'e karşı tavrım çok değişti. Bu olay kırmızı çizginin ötesinde benim için çok çizgileri geçti" ifadelerini kullanmıştı. ABD başkanı bu açıklamadan bir gün sonra Suriye’de rejimin hava üssüne füze saldırısı emrini vermişti.