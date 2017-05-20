Suriye Konulu Cenevre 6 Görüşmeleri Sona Erdi

İsviçre’nin Cenevre kentinde 16 Mayıs’ta başlayan Suriye konulu 6. tur görüşmelerinin son gününde Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Nasır el-Hariri başkanlığındaki muhalefet heyeti ve Beşşar Esed rejimi heyeti ile ayrı ayrı görüştü.

AA’da yer alan habere göre, görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenleyen Mistura, “Bugün Suriye konulu Cenevre 6 görüşmelerini bitirdik.” dedi.

Cenevre 5’te geçiş yönetimi, anayasa, seçimler ve terörizmle mücadeleden oluşan 4 başlığı detaylı şekilde ele aldıklarını anımsatan el-Hariri, Cenevre 6’nın kısa olmasından dolayı bu konuları ele alamadıklarını belirtti.

Mistura, “Bu turda uzmanlardan oluşan toplantı sürecini başlatmak istedim. Tarafları da davet ederek bu toplatılara katılmalarını istedim. Böylelikle ana görüşmelerden ayrı olarak uzmanların katılımıyla gerçekleşen anayasal ve hukuki konuların ele alındığı toplantı süreçlerini başlattık. Bu toplantılara BM uzmanları başkanlık etti. Bu sürecin başlamasından gerçekten memnun oldum.” dedi.

Bu turun ilk iki gününde uzmanların katılımıyla düzenlenecek toplantılara hazırlık yaptıklarını belirten Mistura, dün itibariyle bu toplantıların başladığını ve bugün de devam ettiği bilgisini paylaştı.

Uzman toplantılarının, muhalefet ve rejim heyetlerinin başkanlarıyla yaptığı görüşmelerin yerini doldurmak gibi bir amacı olmadığını söyleyen Mistura, bu toplantıların 4 ana başlığa katkıda bulunduğunu ifade etti.

“Yeni Bir Anayasa Taslağı Hazırlama Planı Yapmıyoruz”

Mistura, “Biz bu toplantılarla Suriye için yeni bir anayasa taslağı hazırlama amacı ve planı yapmıyoruz. Bu, Suriyeliler tarafından yapılmalıdır.” dedi.

Bir sonraki turda 4 ana başlığı ele almayı planladıklarını anlatan Mistura, uzmanlardan oluşan toplantı sürecini de devam ettireceklerini belirtti.

Mistura, dün akşam İsviçre’nin Mont Pelerin kasabasına giderek BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldiğini ve görüşmelerin detayı hakkında bilgi verdiğini söyledi.

BM Özel Temsilcisi, ABD ve Rusya’nın üst düzey temsilcileriyle yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktardı.