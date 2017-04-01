Suriye Konulu Cenevre 5 Görüşmeleri Sona Erdi
BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, İsviçre'nin Cenevre kentinde 22 Mart'ta başlayan Suriye konulu 5. tur görüşmelerin son gününde, Nasır el-Hariri başkanlığındaki muhalefet heyeti ve Beşşar Esed rejimi heyeti ile ayrı ayrı görüştü.
Mistura, görüşmelerin ardından BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında temaslarını değerlendirdi.
Görüşmelerin sona erdiğini açıklayan Mistura, görüşmelerin önceki turda kararlaştırılan gündemin uygulanmaya konması için "hazırlık dönemi" şeklinde geçtiğini belirtti.
Mistura, "Sahadaki çok ciddi zorluklara rağmen kimse çekip gitmedi. Bir önceki turda 'tren istasyonda hazır' demiştim. Şimdi treninin istasyondan yola çıktığını söyleyebiliriz. Yavaş, ama ilerliyor." değerlendirmesinde bulundu.
Tarafların 6. tur görüşmelere katılmak için arzulu ve hazır oldukları söyleyen Mistura, verilen arada tarafların geçiş yönetimi, anayasa, seçimler ve terörizmle mücadeleden oluşan 4 başlık üzerinde kapsamlı çalışma fırsatı bulacaklarını kaydetti.
150'den fazla sivil kayıp
Muhalefet heyetinin başkanı Nasır el-Hariri de Mistura ile yaptıkları son toplantının ardından basın toplantısı düzenledi.
Hariri, "Görüşmelerin başladığı 22 Mart'tan bu yana Beşşar Esed rejimi ve destekçileri ülke genelinde 150'den fazla sivili katletti. 6 sağlık merkeziyle birlikte halk pazarlar ve okullarda saldırıya uğradı." dedi.
Rejimin 9 günlük görüşmeler boyunca siyasi geçişi görüşmeyi reddettiğini dile getiren Hariri, bunun yerine sözde terörizmle mücadele konusunda boş sözler sarf etmeye devam ettikleri değerlendirmesinde bulundu.
AA
- Yorumlar 0
- Rıdvan Çağrıcı ile Cezaevleri Sorunu ve Müslüman Mahpuslar Üzerineİslami Hareket davasından 29 yıl cezaevinde tutulduktan sonra Nisan 2015’te serbest bırakılan Rıdvan Çağrıcı Haksöz-Haber’e konuştu.
- "Hollanda Ayrımcılığı Kılıfına Uydurmuş"Otuz yılı aşkın süredir Hollanda’da bulunan Hüseyin Kerim Ece, Yeni Şafak'a konuşmuş. Hollanda’da İslamofobik tavırlar olduğunu belirten Ece, “Burada ayrımcılık resmen yasak. Ancak kılıfına uydurulmuş sayısız ayrımcılık örnekleri var” diyor.
- “Hakkımızı Almak İçin Mücadele Zamanı”Hollanda’nın ilk başörtülü avukatı Famile Fatma Arslan, “Şimdi haksızlığa karşı harekete geçme zamanı. Türk vekillerle, iş adamlarımızla ve gazetecilerimizle bir araya gelmeyi planlıyorum. Düzgün bir üslupla hakkımızı arayacağız” diyor.
- Bugünün Avrupası 1930’ların Antisemit Avrupası GibiProf. Lucassen: “Antisemitizmin kullanımı ve şu anda terörizmin öne sürülmesi aynı şey. Karşıdakini başkalaştıran bir tavır, 1930’larda Yahudilere yapılanlar gibi. Bunlar üçüncü dünya savaşına sebep olabilecek şeyler”
- Âdem Tür müdür?Adem(a.s) özel bir şahsiyet olarak Kur’an’da kullanılmıştır. O, insanlık türünün bir ferdi ve aynı zamanda babaları olmasıyla beraber, ayrıca bağımsız bir şahsiyettir de.
- İçtihadlarımız ‘İtikad Esası’ Olur mu?!Nasslar, çatışan yorumlara sebep olmaz. Bu nasslar ‘mutlak anlamda’ yoruma ihtiyaç duymaz. Kapalılığı olmayan, gayet açık lafızlardır. İçtihadi hükümlerin çoğu ise, zaman ve toplumsal gerçekliğin yansımasıdır.
- ‘Yitirdiğimiz Her İnsanlık Değerimiz, Kıyametimizin Bir Alametidir’“Hayat; Yüce Yaratıcının insana vermiş olduğu en değerli hatta değer biçilemez bir hazinedir. Bu kadar değerli bir hazinenin her bir anı çok dikkatli ve titizlikle harcanmalıdır.”
- “Zekât Bir Sosyal Güvenlik Kurumu mudur?”“Zekât bir servet vergisidir. Oysa modern vergilemede iktidarın ölçüsü gelirdir. Bu yönü ile de zekât atıl servet bırakmaz, istihdam hacmini genişletir, servet dağılımına yardımcı olur, yatırımları teşvik eder, sosyal dayanışmayı sağlar.”
- Suriye Konulu Cenevre 5 Görüşmeleri Sona Erdi
- ABD 6 Yıllık Siyasetini İtiraf Etti: Esed’i Devirme Hedefimiz Yok!
- Hakan Albayrak’tan ‘Atatürk Yaşasaydı…’ Güzellemelerine Eleştiri
- 15 Temmuz’da Kemalist Darbecilerin Rolü Bilerek Gizlendi mi?
- Sabah Başlattıkları Açlık Grevini Akşam Bitirdiler
- Bylock'tan İhraç Edilen 5 Hâkim ve Savcı Göreve İade Edildi
- Barzani'den 'Bağımsızlık Referandumu' Açıklaması
- FETÖ’nün Medya Ayağı Soruşturmasında 21 Kişiye Tahliye
- Fırat Kalkanı Maksadına Ulaştı mı?
- 'Komutan Yok, Komutan Akın Öztürk'
- PYD/PKK, Suriye’deki Mevcudiyetini Yarınlara Taşıyabilecek mi?
- Toplumsal Düzen İçin Arayışlar: Semboller ve Simgeler
- Hakan Albayrak’tan ‘Atatürk Yaşasaydı…’ Güzellemelerine Eleştiri
- Sabah Başlattıkları Açlık Grevini Akşam Bitirdiler
- Hasan Cemal Beraat Etti
- FETÖ’nün Medya Ayağı Soruşturmasında 21 Kişiye Tahliye
- “BM’den Esed Rejiminin Savaş Suçlarını Engellemesini Talep Ettik”
- Genç Çiftçilere 483 Milyon Liralık Destek
- PYD/PKK, Suriye’deki Mevcudiyetini Yarınlara Taşıyabilecek mi?
- Adil Öksüz Son Telefon Görüşmesini 20 Temmuz'da Yaptı
- 15 Temmuz’da Kemalist Darbecilerin Rolü Bilerek Gizlendi mi?
- Koalisyon Güçleri Musul’da 10 Günde 700 Sivili Katletti
- CHP'li Gürsel Tekin Uçtu: Hayır Oranı %63’te
- Alpay: CHP’li Atilla Sertel’in Hakkımdaki İddiaları Tümüyle Yalan ve İftiradır
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim