Suriye Konulu Cenevre-4 Görüşmeleri Devam Ediyor
İsviçre’nin Cenevre kentinde BM gözetiminde gerçekleşen 4. tur görüşmelerin ikinci gününde, Mistura, rejim ve muhalefet heyetleriyle ayrı ayrı görüştü.
Mistura, Beşşar Caferi başkanlığındaki rejim heyetiyle yaklaşık 1,5 saat görüştükten sonra basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada, görüşmelerin devam edeceğini söyledi.
Ardından Caferi, Mistura ile görüşmelerin gündemine ilişkin prosedürlerini ele aldıklarını ve BM Temcilcisi'nin kendilerine bu konuya dair bir belge sunduğunu açıkladı. Caferi, belgeyi inceledikten sonra Mistura'ya yanıt vereceklerini ifade etti.
Mistura ardından, Nasır el-Hariri başkanlığındaki muhalefet heyetiyle bir araya geldi.
"GÖRÜŞMELER OLUMLU GEÇTİ"
Görüşmenin ardından Hariri basına yaptığı açıklamada görüşmelerinin olumlu geçtiğini söyledi. BM Temsilcisinin heyete, geçiş yönetimiyle ilgili olumlu fikir ve öneriler sunduğunu söyleyen Hariri, "Mistura, geçen dönemden daha hevesliydi." dedi.
Hariri, "Siyasi geçişle ilgili spesifik adım veya önlemler henüz yok." ifadesini kullanarak, detayların ilerleyen günlerde konuşulmasını beklediğini, görüşmelerin formatının ise henüz belirlenmediğini dile getirdi.
Rejimin devlet televizyonu muhabirinin "Uluslararası camia terörle mücadeleyi öncelik alırken, siz Beşşar Esad'ın gitmesi ve siyasi geçiş hakkında konuşuyorsunuz." yorumu üzerine, Hariri şu cevabı verdi:
"Benim gördüğüm uluslararası camianın terörle mücadelede rejimle işbirliği yapmak istediği değil. 2013'ün sonundan itibaren biz de terörizmle mücadeleyi gündemimize aldık. Özgür Suriye Ordusu, binlerce şehit verdi. Şimdi rejim, PYD ve DEAŞ ile işbirliği yapıyor. Cephelerini aynı anda açıyorlar. Şimdi Özgür Suriye Ordusu, Esed, İran devrim muhafızları, İran ile ilişkili milisler, Hizbullah ve PYD, DEAŞ ve El Kaide ile aynı anda mücadele ediyor. Siyasi geçiş, terörizmle mücadele edecek yetkileri bir arada toplayacak. Şu anda hepimiz kimin terörü desteklediğini biliyoruz. Bugün Mistura'dan duyduğumuz öneriler, sizin söylediklerinizden tamamen uzak."
TARAFLARDAN ÖNERİLERİ İSTENDİ
AA'nın görüşmelere katılan kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Mistura rejim ve muhalefetten, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararında geçen geçiş yönetiminin kurulması, anayasanın hazırlanması ve adil seçimlerin düzenlenmesi konusundaki ayrıntılı görüşlerini istedi.
Mistura, söz konusu üç konuyu, ard arda birer gün ayırarak ele almayı önerdi.
Rejim ve muhalefet ise cevaplarını vermek için zaman talep etti.
BMGK kararı, anayasa ve seçim sürecinin tam yetkili geçiş yönetimi tarafından ele alınmasını öngörüyor. Ancak Mistura'nın, söz konusu başlıkları aynı anda Cenevre'de masaya yatırmak için hazırlık yaptığı biliniyordu.
DOĞRUDAN GÖRÜŞMELER KONUSU
Muhaliflerin, zaman kaybını önlemek için rejimle doğrudan görüşmelerin başlaması talebini Mistura'yla yeniden ele aldığı öğrenildi.
Görüşmeye katılan muhalif bir kaynak, şunları söyledi:
"Mistura, yüzyüze görüşme konusunu rejim heyetine kendisinin ilettiğini söyledi. Ancak Mistura, Caferi'nin buna yanıt olarak "Biz onlarla doğrudan görüşebiliriz. Fakat muhalefeti kim temsil ediyor kimle görüşeceğiz' şeklinde tepki gösterdiğini aktardı. Rejim, Kahire ve Moskova yönetimine yakın grupların varlığını istismar ederek bizim temsil gücümüzün olmadığı şeklinde bir oyalamaya girdi."
BM Suriye Özel Temsilciliği sözcülerinden Michael Content de basına yaptığı açıklamada, "Özel Temsilci, şu ana kadar tarafların bu kadar kısa süre içinde aynı odada oturmak için istek göstermesinde memnun." ifadesini kullandı.
Bir gazetecinin doğrudan görüşmelerin ne zaman yapılacağına ilişkin sorusu üzerine Content, ifadesine şöyle açıklık getirdi:
"Özel temsilci Cenevre'deki bütün tarafların doğrudan görüşmesini elbette ki ister. Bu bir arabuluculuk süreci ve zaten Özel Temsilci de gelişmelerin doğrudan görüşmelere geçmesi için bu süreçte çabalarına devam ediyor."
Content, Mistura'nın hafta sonu Kahire ve Moskova yönetimine yakınlığıyla bilinen gruplarla görüşeceğini kaydetti.
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