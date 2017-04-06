Suriye Konferansı’nda 6 Milyar Dolar Bağış Sözü Verildi

Brüksel’de yapılan ve Esed güçleri tarafından gerçekleştirilen kimyasal saldırıların gölgesinde geçen Suriye Yardım Konferansı’nda, 6 milyar dolar bağış taahhüdünde bulunuldu.

Avrupa Birliği (AB); Birleşmiş Milletler (BM), Almanya, Kuveyt, Norveç, Katar ve İngiltere’yle ortaklaşa Brüksel’de “Suriye’nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi” konulu bir konferans düzenledi.

AA’da yer alan habere göre, 70’ten fazla ülke ve uluslararası kurumun temsilcisinin katıldığı yardım konferansında, Suriye’de önemli role sahip olan ABD ve Rusya sadece bakan yardımcısı düzeyinde temsil edildi.

Ateşkes anlaşmasının garantörlerinden Türkiye ise, geçen sene Londra’da yapılan konferansın devamı olan toplantıya, azami katkıyı sağlayabileceği bir formatta katılma beklentisine ilişkin tatmin edici bir yanıt alamadığı için iştirak etmedi.

6 Milyar Dolar Bağış Sözü

Suriye’nin İdlib kentindeki kimyasal saldırıların gölgesinde geçen konferans sonunda konuşan AB Komisyonu’nun İnsani Yardım ve Krizlerden Sorumlu Üyesi Christos Stylianides, konferansa katılan temsilcilerin bu sene için 6 milyar dolar bağış sözü verdiğini duyurdu.

Suriyelilerin ihtiyacının çok büyük olduğunu kaydeden Stylianides, “Konferansımız güçlü bir mesaj gönderiyor: Suriye halkını yüzüstü bırakmıyoruz.” dedi.

Söz verilen bağış miktarının “etkileyici düzeyde ve önemli” olduğunu savunan Stylianides, söz konusu fonun yeni mi olduğu, ya da önceki senelerde taahhüt edilenleri kapsayıp kapsamadığı konusunda açıklama yapmadı.