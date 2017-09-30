Suriye Kan Ağlıyor: Bir Günde En Az 108 Ölü

Rusya, rejim ve ABD koalisyonunu Suriye'de bir gün içinde gerçekleştirdiği hava ve kara saldırılarında en az 108 sivil yaşamını yitirdi.

Suriye genelinde Rusya, rejime bağlı güçler ve ABD koalisyonu tarafından gerçekleştirilen saldırılarda en az 108 sivil yaşamını yitirirken yüzlerce sivil de yaralandı. Hava saldırılarının aralıksız devam ettiği İdlib kenti çevresinde ise insani durum oldukça korku verici.

Sadece İdlib'te en az 50 ölü

Bölge kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, Rusya ve rejime ait savaş uçaklarının İdlib kenti kırsalında gerçekleştirdiği hava saldırılarında en az 50 sivil yaşamını yitirdi yüzlerce sivil de yaralandı.

Tek bir bölgeye düzenlenen saldırıda en az 29 sivil öldü

Yerel kaynaklar, İdlib kırsalındaki Armanaz beldesine Rus uçakları tarafından gerçekleştirilen hava saldırısında aralarında kadın ve çocukların olduğu en az 29 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtirken onlarca sivilin de yaralandığı bilgisini kaydetti.

Türkiye sınırında en az 12 sivil öldü

Rus savaş uçaklarının dün düzenlediği hava saldırılarında İdlib'in farklı bölgelerinde 22 kişinin de yaşamını yitirdiği bildirilirken, ölen sivillerin 12'si Türkiye sınırına oldukça yakın bir bölgede bulunan Harim beldesinden.

Halep'te bir hastane servis dışı kaldı

Halep'in batı kırsalında Rusya'ya ait olduğu belirtilen savaş uçaklarının gerçekleştirdiği hava saldırısında ise Keramet Hastanesi hedef alınırken saldırı sonrasında hastane tamamen kullanılamaz hale geldi.

Humus'un kuzeyinde 5 sivil öldü

Humus kenti kuzey kırsalındaki Telbis beldesine Rus savaş uçakları tarafından gerçekleştirilen hava saldırısında ise 5 sivil yaşamını yitirdi onlarca sivil ise yaralandı.

Deyr ez Zor'da en az 31 sivil öldü

Deyr ez Zor bölgesinin doğu kırsalında IŞİD'in kontrolünde bulunan bir köyde yaşanan sivil katliamında ise en az 31 sivil yaşamını yitirdi. Köye yönelik düzenlenen hava saldırısında en az 31 sivil yaşamını yitirirken onlarca sivil de yaralandı.

Rus uçakları en az 90 sorti gerçekleştirdi

Rusya'ya ait savaş uçaklarının geçtiğimiz gece kısa bir zaman dilimi içerisinde İdlib kenti çevresinde en az 90 sorti gerçekleştirdiğini ifade eden kaynaklar, gerçekleştirilen hava saldırılarında ise yüzlerce sivlin öldüğünü ve yaralandığını belirtiyor.

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü İgor Konaşenkov geçtiğimiz gün yaptığı bir açıklamada, İdlib bölgesine yönelik düzenlenen hava saldırılarında sivillerin öldüğü haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Konaşenkov, İdli'te düzenlenen hava saldırılarında sivil yerleşim birimlerinin hedef alınmadığını iddia etti.

Kaynak: Mepa News