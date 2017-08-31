Suriye İslam Meclisi ve Ahrar-ı Şam’dan Tek Ordu Açıklaması

HAKSÖZ-HABER

Suriye İslam Meclisi, Suriye Geçici Hükümetine bağlı Savunma Bakanlığı bünyesinde sahadaki bütün direniş gruplarına bir araya gelerek yurdu, dini ve namusları korumak için ortak mücadele etmeye davet etti.

Ahrar-ı Şam İslam Hareketi de konuyla ilgili bir açıklama yaparak Suriye İslam Meclisi’nin çağrısını desteklediğini ilan etti. Hareket sahadaki bütün grupları bu çağrıya destek vermeye davet etti.