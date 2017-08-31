Suriye İslam Meclisi ve Ahrar-ı Şam’dan Tek Ordu Açıklaması
Suriye İslam Meclisi sahadaki bütün direniş gruplarına bir araya gelerek yurdu, dini ve namusları korumak için ortak mücadele etme çağrısında bulundu.
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HAKSÖZ-HABER
Suriye İslam Meclisi, Suriye Geçici Hükümetine bağlı Savunma Bakanlığı bünyesinde sahadaki bütün direniş gruplarına bir araya gelerek yurdu, dini ve namusları korumak için ortak mücadele etmeye davet etti.
Ahrar-ı Şam İslam Hareketi de konuyla ilgili bir açıklama yaparak Suriye İslam Meclisi’nin çağrısını desteklediğini ilan etti. Hareket sahadaki bütün grupları bu çağrıya destek vermeye davet etti.
Etiketler : Suriye İslam Meclisi, Ahrar-ı Şam, birlik, tek ordu
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