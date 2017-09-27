Suriye İhvanı: Çatışmasızlık Bölgeleri Artık Anlamsız

Müslüman Kardeşler teşkilatı Suriye kolu tarafından yapılan açıklamada Astana görüşmeleri sonrası oluşturulan 'çatışmasızlık bölgeleri'nin artık bir anlamı kalmadığı ifade edildi.

Pazartesi günü yapılan açıklamada Rusya'nın kurtarılmış bölgelerde sivil alanlara yönelik gerçekleştirdiği yoğun bombardıman nedeniyle anlaşmanın geçersiz hale geldiği bildirildi. Ayrıca Astana görüşmelerine garantör devlet statüsünde katılan Rusya'nın 'işgalci' kimliğinin netleştiği belirtildi.

Hareket geçme çağrısı

Uluslararası toplum ve garantör devletlere çağrı yapan Suriye İhvanı, sivilleri hedef alan saldırıların bir an önce durdurulması için harekete geçme çağrısında bulundu. Çatışmasızlık bölgeleri anlaşmasının sivillerin güvenliğini sağlayamadığı dile getirildi.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da altıncısı düzenlenen, Türkiye, İran ve Rusya'nın garantörlüğünde yürütülen görüşmelere de İdlib ve çevresinde 'çatışmasızlık bölgesi' ilan edilmesi kararı alınmıştı. Anlaşmaya rağmen Esed rejimi ve Rus uçaklarının İdlib'e düzenlediği saldırılarda 7 hastane kullanılamaz hale gelirken çok sayıda sivil yaşamını yitirdi.

Kaynak: Mepa News