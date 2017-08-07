“Suriye İçin Adalet Yok” Dedi ve İstifa Edeceğini Açıkladı

AA’nın İsviçre medyasına dayandırdığı haberine göre, Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu Üyesi Carla Del Ponte, “İstifamı sunmaya karar verdim. İstifa mektubumu da hazırladım. Herhangi bir siyasi irade tarafından desteklenmeyen Komisyon’dan ayrılacağım. BM Güvenlik Konseyi hiçbir şey yapamazken benim de hiçbir yetkim yok. Güçsüz durumdayız ve Suriye için adalet yok.” ifadesini kullandı.

Komisyon, 3 üyeden oluşuyordu. Başkanlığını Paulo Sergio Pinheiro’nın yaptığı Komisyon’un diğer iki üyesi Ponte ve Karen Koning AbuZayd’dı.

Ponte, daha önce yaptığı bir açıklamada, Beşşar Esed’i “tarihin en kötü suçlularından biri” olarak nitelemişti.