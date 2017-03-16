Suriye Halkının Onurlu Direnişi 7 Yaşında (VİDEO)

15 Mart 2011’de Der’a’da başlayıp tüm Suriye’ye yayılan protestolardan bugüne Suriye halkı aynı hakikati haykırıyor: “Ölüme evet ama zillete asla!”.

HAKSÖZ HABER

Suriye İntifadası 7. yılını doldurdu. Ülkeyi yaklaşık yarım asırdır yönetmekte olan Esed saltanatına “yeter” deme suçundan ötürü halk acımazsızca katledilirken, direniş tüm imkânsızlıklara ve zorluklara rağmen sabırla yol almakta. Ve tam 7 yıldır bütün dünyanın gözleri önünde süregelen bu katliam İslam coğrafyasındaki despotların nasıl birer canavar oldukları gerçeğiyle birlikte, uluslararası kamuoyu, insanlık alemi, dünya vb. adlandırmalarla anılan küresel sistemin ne kadar ikiyüzlü ve zalim olduğunu da ortaya koymuş durumda.

Varil bombalarıyla, füzelerle paramparça edilen, yakılan kavrulan binlerce insanı hiç umursamadan izleyen insanlık ise, birkaç video üzerinden vicdan temizliğine girişmeye ve lanetleme yarışına giriyor.

Aynen Irak’ta, Afganistan ve Yemen’de Amerikalı katiller ve işbirlikçileri eliyle insansız hava araçlarıyla ve çeşitli silahlarla oluk oluk kan akıtılmasının görmezden gelinmesi gibi! Aynen Paris’te öldürülen Charlie Hebdocular için yaslara bürünüp, sistematik biçimde katledilen Müslümanların görmezden gelinmesi gibi!

Ama her şeye rağmen Müslümanların kanlarının da değerli olduğunu öğrenecek herkes! Rablerinden başkasına sığınmayan ve Rablerinden başkasına boyun eğmeyenleri asla yenemeyeceklerini onlar da bilecekler.

Tüm zorluklara, imkânsızlıklara rağmen Suriye’de tam 7 yıldır kesintisiz biçimde sürdürülen intifada Müslümanların Rablerine dayandıklarında ne kadar güçlü olduklarının da bir göstergesi aynı zamanda. Bizler bu bilinçle kardeşlerimizle iftihar ediyor, Rabbimizden on binlerce şehidin kanıyla sulanan izzetli direniş ağacını aziz ve güçlü kılmasını niyaz ediyoruz.

Suriye halkının 6. yılına giren onurlu direnişini okuyucularımıza geçen yıllar içinde hazırladığımız görsellerle birlikte hatırlatmak istiyoruz.