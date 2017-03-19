Suriye Halkının Katilleri Londra’da Protesto Edildi!

Merkezi İngiltere’de bulunan Suriye Dayanışması adlı sivil toplum örgütü, Suriye’de Mart 2011’de başlayan savaşın 6. yılında Londra’da yürüyüş düzenledi.

Suriye’de Mart 2011’de başlayan savaşın 6. yılında Londra’da yürüyüş düzenlendi.

AA’da yer alan habere göre, merkezi İngiltere’de bulunan Suriye Dayanışması adlı sivil toplum örgütünün düzenlediği yürüyüş, başkent Londra’nın Oxford Caddesi’nden başladı.

Yaklaşık 500 göstericinin katıldığı eylemde, Beşşar Esed rejimi, Rusya, İran, ABD ve İngiltere karşıtı sloganlar atıldı.

“Suriyeliler Hâlâ Barış ve Özgürlük İçin Mücadele Ediyor”

“Esed’le yeter artık!”, “Sivilleri koruyun!”, “Suriye’deki İran işgalini durdurun!” ve “6 yıl oldu, Suriyeliler hâlâ barış ve özgürlük için mücadele ediyor!” yazılı döviz ve pankartlar taşıyan göstericiler, İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara’ya yürüdü.

Beşşar Esed rejiminin Mart 2011’de başlayan halk hareketlerine şiddet kullanarak müdahale etmesiyle patlak veren savaşta 6 yıl geride kaldı.