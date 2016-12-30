Suriye Halkı Devrime Destek İçin Yeniden Sokaklarda!
Ankara’da Türkiye ve Rusya’nın garantörlüğünde imzalanan ateşkes anlaşmasını takip eden ilk gün muhtelif şehirlerde Cuma namazı sonrasında halk Suriye devrimine destek gösterileri yaptı.
HAKSÖZ HABER
Suriye’nin farklı şehirlerinde kılınan Cuma namazları sonrasında halk devrime desteğin sürdüğünü ve Esed rejiminin devrilmesi talebinden vazgeçilmediğini beyan için bir araya geldi.
Başkent Şam’ın Duma bölgesinde düzenlenen eylemde olduğu gibi pek çok şehirde Suriyeliler muhalif gruplara birleşme çağrılarını yinelediler.
İdlib ve Saqba’da düzenlenen gösterilerde Esed rejimi ve HizbulEsed güçlerinin ateşkesten sonra da saldırmaya devam ettiği Vadi Barada halkıyla dayanışmalarını da dile getirdiler.
Etiketler: suriye
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