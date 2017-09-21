Bölgeden düzenli haber aktarımı yapan kaynaklardan İba Haber Ajansı, Suriye halkına Astana görüşmeleri hakkındaki düşüncelerini sordu.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da altıncısı düzenlenen, Türkiye, Rusya ve İran'ın garantörlüğünde yürütülen görüşmelerde İdlib'te 'çatışmasızlık bölgesi' ilan edilmesi ve bölgeye üç ülke tarafından 'gözlemci' gönderilmesi kararı alınmıştı.

Toplantıda alınan çatışmasızlık kararına rağmen Rusya ve Esed rejimine bağlı uçaklar görüşmelerin ardından İdlib ve çevresine yaklaşık 130 hava saldırısı gerçekleştirdi. Hava saldırıları sonucunda İdlib'in güneyindeki 5 hastane tamamen kullanılamaz hale gelirken Rusya Savunma Bakanlığı 'militanların hedef alındığını' savundu.

İba haber ajansının Astana görüşmeleri hakkında düşüncelerini sorduğu Suriyeliler toplantıların olumlu bir etkisi olmayacağı görüşünü savunuyor. Konuya ilişkin görüş bildiren bir Suriyeli, "Oturum üzerine oturum düzenleniyor ancak herhangi bir eylem yok. Bu tür toplantıların bir etkisi yok, sadece mücrim rejimin zaman kazanmasını sağlıyor" dedi.

Görüşmeler hakkında fikrini açıklayan başka bir Suriyeli ise "Rejim, Halep'te de benzer şekilde zaman kazanmaya çalıştı. Sonrasında neler olduğunu hep birlikte gördük." şeklinde konuştu.

Suriye halkı Astana görüşmeleri hakkında ne düşünüyor? pic.twitter.com/Eji797zmkK — Journalism (@svbieddd) 21 Eylül 2017

Kaynak: Mepa News