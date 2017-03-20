“Suriye Halkı Ağır Bedeller Ödeyerek Kirli Planları Boşa Çıkardı”

Esed ve işbirlikçileriyle mücadele eden Tahriru’ş-Şam’ın lideri Haşim eş-Şeyh, tam 6 yılı geride bırakan Suriye cihadının yıldönümü vesilesiyle bir açıklama yaparak Suriye halkının ağır bedeller ödeyerek kirli planları boşa çıkardığını söyledi.

Ebu Cabir adıyla da bilinen Tahriru’ş-Şam’ın lideri Haşim eş-Şeyh, Suriye’de Beşşar Esed ve işbirlikçilerine karşı verilen savaşın yedinci yıldönümü vesilesiyle bir açıklama yayımlayarak Suriye cihadının hâlen devam ettiğini, Suriye halkının büyük bedeller ödeyerek kirli planları boşa çıkardığını dile getirdi.

“Halkın Ödediği Bedeller Boşa Gitmedi”

Mepa News’un aktardığına göre, Ebu Cabir, açıklamasına “Suriye cihadı boyunca canını veren şehitlere, yetim kalan çocuklara ve dul kalan kadınlara” dua ederek başladı, “ödedikleri bedellerin asla boşa gitmediğini” söyledi.

Açıklamasının devamında Ebu Cabir, “Hapishanelerde Beşar Esed zulmü altında inleyen kardeşlerim, sizlere selâm olsun, rejime karşı gece gündüz nöbet tutan mücahitler, sizlere selâm olsun.” sözlerini kullandı.

“Halkın Sebatıyla Suriye Cihadı Sürecek”

“Malı ve canıyla Şam halkının direnişinin yanında olan, İslâm dünyasının pek çok yerinden gönüllülere, hayırseverlere ve İslami hareketlere” de teşekkür eden Ebu Cabir, “halkın, sebatıyla Suriye cihadının devam edeceğini gösterdiğini” belirtti.

“Esed rejiminin, Rusya’nın ve İran’ın bütün katliamlarına rağmen Suriye halkının direnişe olan sebatını ispatladığını” söyleyen Ebu Cabir “uluslararası güçlerin Suriye cihadı aleyhine türlü türlü planlar yaptığını ancak yapılanların hepsini Suriye halkının büyük bedeller ödeyerek boşa çıkardığını” ifade etti.

“Halep’in Düşüşü Halkın Birleşmeye Olan Talebini Arttırdı”

“Halep’in düşüşüyle halkın büyük bir şok yaşadığını ve meydanlara yeniden dökülerek gruplara, grup isimlerini ve liderlerini bir kenara bırakarak birleşme çağrısı yaptığını” belirten Ebu Cabir, Tahriru’ş-Şam’ın “Suriye halkının bu taleplerinin bir sonucu olarak, pek çok grubun bir araya gelmesiyle oluştuğunu” dile getirdi.

“Düşmanınıza Karşı Keskin Kılıçlar Olun”

Bu yeni oluşumun “Suriye’de tek bir lider etrafında tam bir birlik sağlamak için çalışmalar yürüteceğini ve Suriye cihadının kurtuluşunun ve başarısının buna bağlı olduğunu” söyleyen Ebu Cabir, “Humus ve Şam’da Tahriru’ş-Şam tarafından gerçekleştirilen operasyonların rejim için uzak olmadığını” belirterek “Tahriru’ş-Şam’daki tüm kardeşlerime sesleniyorum. Düşmanınıza acımayın. Onlara karşı sert savaşçılar ve keskin kılıçlar olun.” ifadesini kullandı.