Suriye Genelinde Ateşkes Anlaşması Bu Gece Yürürlüğe Giriyor
BM'nin terör örgütü olarak kabul ettiği gruplar ateşkesin dışında tutulurken, Türkiye ve Rusya anlaşmanın garantörleri olacak.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada
"Bilindiği gibi, Suriye ihtilafının kapsamlı siyasi çözümü yolunda rejim ve muhalefet arasında görüşmelerin başlatılması, şiddete son verilmesi ve insani yardımların yapılabilmesi amacıyla uzun zamandır yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Bu çabalarımızın sonucunda, Suriye’de çatışan taraflar arasında, ülke genelinde 30 Aralık 2016 günü saat 00.00 itibariyle ateşkese gidilmesi hususunda bir mutabakata varılmıştır" ifadeleri yer aldı.
Anlaşma Rusya, Şam rejimi ve muhalifler tarafından da doğrulandı.
Rejimin haber ajansı SANA "Suriye Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı ülke genelinde ateşkes ilan etti" derken, Suriyeli muhalifler, 'Tüm Suriye’yi kapsayan bir ateşkes anlaşmasına varıldığını' teyit etti.
'Terör örgütleri mutabakatın dışında'
Türk Dışişleri açıklamasında, "BM Güvenlik Konseyi tarafından terör örgütü olarak kabul edilen gruplar bu mutabakatın dışındadır" denildi."
Rusya Savunma Bakanı ise "7 muhalif grup ateşkes anlaşmasını imzaladı" dedi.
'Türkiye ve Rusya garantör'
Dışişleri Bakanlığı "Düzenlemeye Türkiye ve Rusya Federasyonunun garantör sıfatıyla destek verdiğini" duyurdu.
Açıklamanın devamında şu ifadeler yer alıyor:
"Taraflar, bu düzenlemeyle, hava saldırıları dahil, silahlı saldırıları durdurmayı, kontrolleri altındaki bölgeleri birbirleri aleyhine genişletmemeyi taahhüt etmişlerdir.
Bu ateşkese tüm tarafların riayet etmesi önem taşımaktadır. Türkiye ve Rusya çatışmasızlık durumuna güçlü destek vermekte olup , bunun takibini de birlikte yapacaklardır.
Sahadaki gruplar üzerinde nüfuzu olan ülkelerin de ateşkesin idamesi yolunda gerekli desteği sağlaması kuşkusuz büyük önem taşımaktadır.
Ülkemiz, birkaç gün önce Halep'ten insani amaçlı tahliyelerin tamamlanmasında ve yarından itibaren de Suriye genelinde ateşkesin devreye girmesinin sağlanmasında belirleyici rol oynamıştır.
Türkiye, çatışmasızlık durumuna tam olarak riayet edilmek suretiyle, Suriye'de Cenevre Bildirisi ve 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı temelinde gerçek bir siyasi geçişin sağlanabilmesi amacıyla, kısa süre içinde Astana’da rejim ve muhalefetin garantör ülkelerin nezaretinde biraraya gelerek BM gözetimindeki siyasi süreci yeniden canlandırma yolunda kaydadeğer adımlar atmaları ümidiyle, bu kapsamdaki çabalarını ara vermeden sürdürecektir."
Kaynak: Al Jazeera
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