Sur'daki 'Öz Yönetim' İlanı Davasında Karar

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde "öz yönetim" ilan ettikleri gerekçesiyle eski Sur Belediye Başkanı Seyid Narin'in de aralarında bulunduğu 4 sanık "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuksuz yargılanan 6 sanık katılmazken, avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında verdiği mütalaasında mevcut delil durumu, suçun vasıf ve mahiyetini gerekçe göstererek sanıkların cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Sanık avukatları müvekkillerinin "öz yönetim" talebinin şiddet içermediğini, düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirmesi gerektiğini ileri sürerek, beraat talebinde bulundu.

Talebe ilişkin değerlendirme yapan mahkeme, Narin, Belediye Meclis üyesi Fatma Şık Barut ile Güneş Ölmez ve Ali Rıza Çiçekli'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 11 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı çıkartılmasına karar verdi.