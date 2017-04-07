Sünnetullah Kavramını Nasıl Anlamalıyız?

»Ana Sayfa»Kuran Çalışmaları
07.04.2017 15:15
Sünnetullah Kavramını Nasıl Anlamalıyız?
Sünnetullah kavramı, önemli bir gerçeği anlatmaktadır. Doğadaki tüm diğer varlıkların tabi olduğu kanunlar ile insanoğlunun tabi olduğu kanunlar farklıdır.

Recep Ardoğan’ın yorumu:

Kur’an açısından bakınca, Allah’ın belirlediği ve yaratılmışların tabi olduğu çeşitli kanunlar vardır. Varlıkta hayat seviyesi yükseldikçe; fark etme ve kavrama gücü arttıkça; bilinç ve akıl geliştikçe, onların tabi olduğu kanunlar da farklılaşır. Çünkü, Allah, varlıkları, yaratılış gayesine göre, farklı özelliklerle donatmış, onlar için farklı bir işleyiş belirlemiştir. Kur’an’da geçen hidayet kavramının bir anlamı da budur. Kur’an’da, Allah’ın, her varlığı yarattığı gibi onun nasıl işleyeceğini de belirlediği vurgulanmaktadır:

(Musa,) ‘Bizim Rabb’imiz her şeye şeklini veren, sonra da yolunu gösterendir.’ dedi (قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى).” (Taha 20/50.)

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