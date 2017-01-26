Suluova Kaymakamı Abdullah Aslaner Açığa Alındı

Amasya'nın Suluova Kaymakamı Abdullah Aslaner, kaymakamlık sitesinden yaptığı açıklamaya ilişkin soruşturma kapsamında açığa alındı.

Amasya Valisi Salih Işık, kaymakamlık sitesinden yaptığı açıklama nedeniyle hakkında inceleme başlatılan Kaymakam Aslaner'in açığa alındığını ve ilişiğinin kesildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığının 1 Aralık 2016'daki Kaymakamlar ve Vali Yardımcıları Kararnamesi'yle Kırıkkale Vali Yardımcılığı görevinden Suluova Kaymakamlığına atanmasının ardından 23 Ocak'ta görevine başlayan Aslaner'in, görevine başlamasına ilişkin kaymakamlık sitesinden yaptığı açıklama, kamuoyunda yankı uyandırmış, açıklama daha sonra siteden kaldırılmıştı.

Aslaner'in açıklamasında şu ifadeler dikkati çekmişti:

"Mesleki kıdem ve kariyerimle münasip olmayan bu tayin sebebiyle müteessirim. Ayrıca sekiz yıldır Vali Muavinliği yapmam sebebiyle Kaymakamlıktan azadeyim. Hem izzetinefsine ağır gelen bu tayin hem de meslekten uzak oluşum hasebiyle Suluova Kaymakamlığında ne kadar başarılı olacağım ve siz muhterem Suluovalılara ne kadar hizmet edeceğim hususunda mütereddidim. Vazifeme başladığım gün, içinde bulunduğum haletiruhiyeyi sizlerle paylaşmaktan maksadım, daha önce vazife yapmış olduğu ilçelerde başarılı hizmetlere imza atmış biri olarak, sizlerden Suluova'nın idaresinde yardımcı olmanızı istirham ediyorum."