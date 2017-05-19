Sultangazi'deki Olayların Ayrıntıları Ortaya Çıktı

İstanbul Sultangazi’deki İsmetpaşa mahallesinde üç gün süren olayların ardından mahalleden ilginç açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Ramazan Şahin adlı bir mahallelinin hayatını kaybettiği olaylarda Afgan, Bangladeşli, Arakanlı ve Suriyeli göçmenler günlerce saldırıya uğramıştı.

Ülkücü, PKK'lı, AK Partili ve DHKP-C'lilerin de karıştığı ve hedefin sığınmacılar olduğu tespit edilen toplumsal linç olayında şu ana kadar kaç kişinin öldüğü bilinmezken, yaşanan olaylar medyada yer almıyor.

"İstanbul'un göbeğinde Arakanlılara linç"

Sosyal medya kullanıcısı ve bölge sakini Fırat Bakuri İstanbul'un orta yerinde yaşanan insanlık suçunu şu sözlerle anlatıyor:

"İstanbul'un göbeğinde boğazlanan sığınmacı mazlumlar... Kimi Pakistanlı kimi Arakanlı kimi Suriyeli... Sürekli Arakan edebiyatı yapan İsmailağa ve Menzil mensuplarının dahi Arakanlıları nasıl linç ettiklerine de şahit oldu bu gözler. Allah topunuzu ıslah etsin etmiyorsa tez helak etsin"

"Cahil hırsız kopuk mankurt bir topluluk kadınları dahi linç edecek kadar barbar merhametsiz sığınmacılar yerine bunların temizlenmesi gerek."

Mahalle esnafı, olayın iddia edildiği gibi, Afganların bir genç kıza laf atmasından değil, mahalledeki birtakım gençlerin Afganlardan sıklıkla haraç kesmesinden kaynaklandığını anlatıyor. Kebap restoranı olan bir esnaf, “Bu mahallede 2 bin 500 civarında Afgan, yaklaşık 4 yıldır yaşıyor. Bu insanlar toplu halde ev tutup yaşar, ayakkabıcılık başta olmak üzere çeşitli sektörlerde çalışır, ekonomiye katkı sağlarlardı. Oldukça terbiyeli, namuslu insanlardı. Bizim bugüne kadar onlardan hiçbir sıkıntımız olmadı. Ancak onlar büyük sıkıntı içerisindeydi” diyerek, şöyle devam ediyor:

BirGün gazetesine demeç veren esnaf, “Afganlar, mahallenin gençlerinin sık sık bıçaklarla, silahlarla evlerini basıp kendilerinden haraç kestiklerini anlatıyorlardı. ‘Türkiye çok büyük problem’ diyorlardı. Son zamanlarda, korkularından evlerinde elektriği bile yakamıyorlar, fenerlerle geziyorlardı. Benim gözlemlerime göre de bizim halkımız çok büyük haksızlıklar yaptı onlara. Son olayda da, sanki Afganlar bir kıza laf atmış gibi yansıttılar ve bu bahaneyle hepsini mahalleden attırdılar” diye konuşuyor.

"Gençler zevkine haraç kesiyor'

Öldürülen Ramazan Şahin’in akrabası Sedat Yıldırım mahallenin gençlerinin Afganlardan haraç kestiklerini kabul ediyor. Gerekçesi ise ilginç. Yıldırım, gençlerin “zevkine haraç kestiklerini” söylüyor:

“Bizim gençler hızlı yaşamayı sever, o nedenle gasp ederler. Ama namusumuz da her şeyimizdir, kimse bizim karımıza kızımıza laf atamaz. Hem o Afganlar misafir, ne olursa olsun bize silah çekmemeleri lazımdı. Ramazan öldü, ölen canımız geri gelmez ama Belediye Başkanı bize mahalledeki bütün Afganların sınır dışı edileceği sözünü verdi. Zaten çoğu gönderildi, gönderilmeyen de kaçmış. Bu durumdan memnunuz.”

'Evleri yakılıp yıkılacak'

Sultangazispor Taraftar Derneği’nin de internet sitesinde paylaşılan bir açıklama da, berber Çatır’ın verdiği bilgileri doğruluyor. İnternet sitesinde, birebir şu ifadeler yer alıyor:

“Biz Tepkimizi Dile Getirerek Gerekli Siyasi Adımların Atılarak Tahliye İşlemlerini Başlanması Sağladık. Söz Konusu Adımlar Dur aksayana Kadar Taraftarlar Derneği Olarak Herhangi Bir Protesto Yürüyüş Organizasyonumuz Yoktur. Münferit Olarak Sokağa Çıkacak Olan Vatandaşların Sorumluluğu Asla Ve Asla Sultangazispor Taraftarlar Derneği Sorumluluğunda Değildir. ADIM GECİKMESİ VEYAHUT AKSAMASI DURUMUNDA TEKRAR SOKAKLARDAKİ YERİMİZİ ALACAĞIMIZDAN KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN.”

Bakkal Ömer Şahan da, şu ana kadar tüm Afganların “evlerinin yakılıp yıkıldığını”, bundan sonra da Suriyelilerin “evlerine aynı şeyi yapacaklarını” belirterek, mahallenin göçmenlere duyduğu öfkenin nedenlerini şu sözlerle anlatıyor:

“Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ev bulamıyorken, bu Afganlar istedikleri gibi toplanıp ev tutuyorlar. Biz sağlık hizmeti için telefonla randevu için aylardır beklerken, göçmenler sıraya girmeden sağlık hizmeti alıyorlar. Bizim gençlerimiz işsiz gezerken bunlar günde 20 liraya çalışıp bütün işleri kapıyorlar. Bir esnaf, dükkanı için vergi öderken, Suriyeli bir esnaf 5 yıl boyunca vergi vermiyor. Bu durumda ne oluyor? Halk bu göçmenlere öfkeleniyor. Çünkü bu göçmenler bizim sırtımızdan yiyip içip bize zarar veriyorlar. Zaten son zamanlarda gözleri iyice açıldı. Devlet buralarda ne yaşandığının farkında değil. Devlet olanları görmediği için millet cezasını kendisi kesiyor.”

Ölümler Gizlendi

Mahallenin ismini vermek istemeyen bir başka esnafı ise çarpıcı bir iddia ortaya attı. Ramazan Şahin adlı kişinin öldürülmesinin ardından çıkan çatışmada, birden çok Afganın öldürüldüğünü, ancak bu olayın gizli tutulduğunu iddia ederek, sözlerini şöyle sürdürüyor:

“Bugüne kadar yetkililere çok kere bildirdik, mahallede gerginlik olacak diye söyledik. Ama Tayyip Erdoğan’ın mitingine binlerce polis gelirken, buraya bir tane polis gelmiyor. Geçen gün yaşanan olayda da, halk bir polisi linç etmeye kalkıştı zaten. Çünkü polis her şeyi bir kenara bırakmış, görüntü alıyoruz diye bizi tehdit ediyor. Burda biz mülteci durumundayız, ama bunun suçlusu göçmenler değil, devlet. Fakat gel gör ki bunu cahil insana anlatamazsın, onlar göçmenleri suçlu buluyor ve bu yüzden saldırıyorlar.”

Kaynak: Mepa News