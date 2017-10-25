Süleymanpaşa Belediye Başkanı Eşkinat İçin Müfettiş Görevlendirildi

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, Eşkinat'ın 23 Ekim Pazartesi günü yerel bir gazetede çıkan CHP Tekirdağ Merkez İlçe Kongresi'ndeki konuşmasıyla ilgili haberi ihbar kabul ederek, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatmıştı.

Bakanlığın da konuyla ilgili müfettiş görevlendirdiği öğrenildi.