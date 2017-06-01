Süleyman Yeşilyurt Serbest Bırakıldı

"Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etme" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarını işlediği iddiasıyla hakkında açılan dava açılan Süleyman Yeşilyurt'un ilk duruşmada tahliyesine karar verildi.

Yeşilyurt, TVNet'te yayınlanan "Derin Tarih" isimli programda Mustafa Kemal Atatürk ve manevi kızı Afet İnan için kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanmıştı. İnan için "Çankaya'nın nikâhsız first lady'si" diyen Yeşilyurt'un tutuklanma gerekçesi "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" olmuştu.

12 Mayıs 2017'de Bakırköy Adalet Sarayı'na teslim olan Yeşilyurt, Atatürk'e hakaret etmediğini savunarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kaçmadım. Bir meczupla beni karıştırdılar. 7 ay önce videosu çekilmiş. Onun fotoğrafıyla beni yan yana koydular. O kaçıyor, ben kaçmıyorum. Benim onunla ne alakam var? Yalnız burada çifte standart var. Ben o programa konuk olarak gittim. Moderatörler yok. Hakkaniyet olması lazım. Şimdi o insanlar meydanda yok. 4 gündür evde polis bekliyorum. Çocuklarıma dedim ki 'Ben gidiyorum artık. Dayanamayacağım.' Kaçmadım, buradayım. Bu bilinsin."

"Günlerce benim psikolojimi bozdular. 'Yalancı müptezel.' dediler. 'Kaçtı.' dediler. O günkü program... 16 sene evvel 'Atatürk'ün Gönül Galerisi' kitabını yazdım. Aktüel dergisine kapak oldu. Posta gazetesi, 'Ata ne kadınlar sevdi' diye haber yaptı. Milliyet gazetesi de kitabın haberini yaptı. O gün beni övüyorlardı. Bugün ne oldu da bana sövüyorlar? 'Ata'ya sövdü, FETÖ’yü övdü' diyorlar. Fetullah Gülen’in en kuvvetli zamanlarında ben 'Pensilvanya Canbazı' kitabını yazdım. Hastayım, tutuklandığım taktirde can güvenliğimin sağlanmasını talep ediyorum."

Kaynak: T24