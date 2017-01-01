Süleyman Soylu: Saldırıda 39 İnsanımız Hayatını Kaybetti
İstanbul Ortaköy'de düzenlenen saldırı hakkında bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "39 insanımız hayatını kaybetti." dedi.
Saldırıda hayatını kaybedenlerden 21'inin kimliğinin belirlenemediğini belirten İçişler Bakanı Soylu, "Henüz 18'inin kimliğiyle ilgili tespit çalışmaları devam ediyor. 16'sı yabancı uyruklu, 5'i Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı." şeklinde konuştu.
Bakan Soylu hastanede tedavileri devam eden yaralılarla ilgili olarak, "01.15 sıralarında gerçekleşen bir terör saldırısı. Şu anda 69 kişi hastanelerde tedavi görüyor, 4'ü ağır olarak bize bildirildi." ifadesini kullandı.
Soylu, saldırıyı gerçekleştiren kişi hakkında "Teröristi arama çalışmaları devam ediyor. Emniyetimiz gerekli operasyonları başlattı. İnşallah yakın bir zamanda ele geçeceğini ümit ediyoruz." dedi.
Etiketler: reina
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