Süleyman Soylu Hamaseti Seviyor!
HAKSÖZ-HABER
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz günlerde “Avrupa’ya her ay 15 bin mülteciyi yollayalım da akılları başlarına gelsin” türünden garip ve yakışıksız sözleriyle gündem olmuştu. Ne kardeşlik hukuku, ne insani değerlerle bağdaştırılması mümkün olmayan bu sözleri nedeniyle başta Devlet Bahçeli’den olmak üzere çok sert tepkiler alan Süleyman Soylu hala özür dilemiş ya da sözlerini düzeltmiş değil.
Artık net olan bir şey var ki, Süleyman Soylu hamasi konuşmayı seviyor. Kitle karşısında çoğu zaman keskin laflar etmekten çekinmiyor. Aynen dün Şırnak’ın İdil ilçesinde yaptığı gibi.
Meydanda halka hitap ederken, İçişleri Bakanlığı görevine altı aydır geldiğini hatırlatan Soylu, görevi boyunca yüreğinin acıdığı bir olayı şöyle anlattı:
"Bir anne gelip benim koluma giriyor diyor ki; 'Bakan Bey benim evladımı 13 yaşında aldılar dağa götürdüler. Bakan Bey sen kudretli adamsın, hadi bakalım şu evladımı bir daha dağa göndermeyecek düzeni kur ne olursun' diye söylendi. Bende kız evlat sahibiyim benim de evlatlarım var o ananın o yüzündeki ifadeyi anlayabiliyorum. Artık bizi yoran bu hadiselerden kurtulacağız. Bilmenizi istiyorum ki eğer bundan sonra bir annenin evladını terör örgütü dağa götürürse, 13 yaşında onu annesinin sevgisinden mahrum bırakırsa burada hepinizin huzurunda söylüyorum İçişleri Bakanlığı bana haram olsun."
Şüphesiz Soylu’nun burada beyan ettiği sözleri önemsememek, gerçekleşmesini arzulamamak mümkün değil. Keşke PKK’nın kolu bacağı budansa, etkinliği tümüyle sıfırlansa! Keşke bundan sonra PKK hiçbir genci dağa götüremese!
Ama bir de gerçekler var. Son dönemde ciddi kan kaybına uğramış olsa da, Soylu’nun iddia ettiği üzere PKK’nın tek bir genci dağa götüremeyecek ölçüde sıfırı tüketmiş durumda olmadığı da açık.
Bu durumda bu iddialı sözlere ne gerek var? Çalışıyoruz, gayret ediyoruz, tek bir gencin dahi dağa götürülmemesi için elimizden geleni yapıyoruz dense daha mantıklı ve doğru olmaz mı? Ama yok, kalabalık görülünce, ille de üst perdeden hamasi nutuklar atılacak!
Ne diyelim, önümüzdeki dönemde Süleyman Soylu’ya bakanlık görevini bırakma sözü hatırlatılmak durumunda kalınmaz inşallah!
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