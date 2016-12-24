Süleyman Soylu: FETÖ İlişkisi Çok Net
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt Valiliğini ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov'u öldüren saldırganla ilgili "Hem ülke için hem de ülke dışı bağlantılarına ulaşılmaya çalışılıyor. Bir nokta çok net, teröristin FETÖ terör örgütüyle ilişkisi açık olarak görülüyor" dedi.
Soylu, ülkede 14 yıldır yaşanan gelişmeleri maskelemeye, geleceğe dair ortaya konulan hedeflerden saptırmaya ve Türkiye'yi birilerinin çizdiği kısır çizgiye hapsetmeyi hedefleyen olaylara şahit olduklarını söyledi ve şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul Beşiktaş'taki, Kayseri'deki saldırı ve son olarak Rusya Büyükelçisi Sayın Andrey Karlov'a yönelik olarak gerçekleştirilen alçak saldırı, 7 Haziran seçimlerinden beri süregelen ve aslında tek bir çizgiyi takip eden, aynı yönetmen tarafından sahnelenen bir tiyatronun son perdeleridir. PKK, FETÖ ve DEAŞ ise sadece bu tiyatronun sahnedeki aktörleridir." diyen Soylu, Suriye ve Irak'taki iç karışıklıkların herkes tarafından bilindiğini, yaşananların insanlık adına utanç verici, vicdanları yaralayıcı mahiyette olduğunu belirtti."
"Her iki ülke de bu tuzağa düşmeyecek"
Türkiye ve Rusya'nın bu sorumluluğun farkında olan, Ortadoğu fotoğrafını doğru okuyan, iki eski komşu ülke olduğunu kaydeden Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Sayın Büyükelçi'nin uğradığı hain saldırı, aslında Ortadoğu'daki barışın önüne geçmek isteyen bir zihniyetin, ortaya koyduğu karanlık bir senaryonun uzantısıdır. Ancak her iki ülke de bu tuzağa düşmeyecek kadar köklü bir siyasi birikime ve güçlü bir liderliğe sahiptir. Halihazırda gördüğümüz irade de bu yöndedir. Bu da geleceğe dair umut vericidir. Ben bu vesileyle komşumuz Rusya'ya tekrar başsağlığı diliyorum."
Büyükelçi Karlov'un öldürülmesinin soruşturmasının devam ettiğini bildiren Soylu, "Çok ayrıntılı, önemli bilgilere ulaşıldığını sizlerle paylaşmak isterim. Soruşturma çok yönlü devam ediyor." ifadelerini kullandı.
"FETÖ terör örgütüyle ilişkisi açık olarak görülüyor"
Bakan Soylu, gelinen noktayla ilgili çok ayrıntılı bir değerlendirme yapmak, gerek soruşturmanın selameti açısından gerek soruşturmanın ulaşacağı nokta açısından çok faydalı olmadığını anlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Hem ülke için hem de ülke dışı bağlantılarına ulaşılmaya çalışıldığını kamuoyuyla da paylaşmak istiyorum. Bir nokta çok net, teröristin FETÖ terör örgütüyle ilişkisi açık olarak görülüyor. Teröristin çocukluğu anından itibaren, görev aldığı yer itibariyle nasıl bir hayat ilişkisi ortaya koyduğu açık ve net. Son 1,5 yıldaki farklı bağlantılar oluşturma hedefi ve birtakım saptırma gayretleri yapılan soruşturmada açık bir şekilde belirlenmektedir. Hedef saptırma konusunda ortaya koymaya çalıştıkları aslında ne kadar da eğreti duyduğu çok nettir. Şahsi etkinlikten ziyade teröristin bir akıl kurgusu sonucu orada olduğu da nettir."
Bakan Soylu, görevlerinin bütün bu olayları açığa çıkarabilmek, başta Rusya Federasyonu ve dostları olan Rus halkına karşı sorumluluklarını yerine getirmek olduğunu belirtti.
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında emniyet ve yargının bu konuyu detaylarıyla olgular eşliğinde kamuoyuyla paylaşacağını bildiren Soylu, Rusya Büyükelçisi'nin ailesi başta olmak üzere, Rusya'ya, Rus halkına başsağlığı dilekleri ve taziyelerini iletti.
Soylu, "İnşallah bir daha böyle bir olayla karşılaşılmaması dileklerimizi bir kez daha sizinle paylaşmak istiyoruz." diye konuştu.
AA
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