Süleyman Soylu: Erdoğan'ın Uçağının Koordinatlarını ABD Verdi!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antakya Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Şunu söylemek istiyorum birileri akıl veriyor ya, diyor ya 'Devlet adamı intikam demez' diye. Evet devlet devlete intikam, devlet milletine intikam elbette ki söylemez ama bir şey söyleyeyim. Devlet terör örgütünden intikam almazsa devlet olmaz." dedi.
Önemli bir zaman diliminden geçildiğini, bir sınava tabi olunduğunu ifade eden Soylu, sabırla, dayanışmayla, bu topraklara olan bağlılıkla imtihandan geçileceğini söyledi. Büyük badireler atlatıldığını dile getiren Soylu, “Milleti kendi değerlerinden uzaklaştırdılar, 'Biz istediğimiz kadar size kendi değerlerimizi yaşatırız' dediler, yetmedi. Bazen enflasyonla, bazen hayat pahalılığıyla terbiye ettiler, bazen kazandıklarımızı ve alın terimizi faizlere verdiler, bütün bunlar yetmedi. Bir yandan akaryakıt kuyruklarından bir taraftan ekmek kuyruklarına kadar bu milleti renkten renge, yoksulluktan yoksulluğa, endişeden endişeye sevk etmeye başladılar. Gün geldi silahla terbiye etmeye çalıştılar, evlatlarımızı karşımıza çıkarttılar, darbeler, ihtilaller yaptılar. Mehmetçiği, milletin karşısına milleti sevenlerin karşısına diktiler, yetmedi. Bir annenin iki oğlundan birini sağcı, diğerini solcu yaptılar ve pusu kurdurttular yetmedi. Başörtüsüyle okula gitmek isteyenlere, 'Gidemezsin', sabah akşam bu aziz milleti kendi topraklarından, değerlerinden, inançlarından, felsefesinden ayırmaya çalıştılar. Ama bu millet hiç ayrılmadı” dedi.
Soylu, 6-7 Ekim olaylarıyla Türk- Kürt kavgası çıkarılmaya çalışıldığını ancak devletle milletin birlik ve beraberlikle bunun da üstesinden geldiğini vurgulayan Soylu, “Baktılar ki yüzde 50 alan AK Parti'yi iktidardan uzaklaştıramayacağız, alçak ve hain bir darbe girişimine ev sahipliği yaptılar. Biz neyin ne olduğunu biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın uçağı kalktığı an, oradan havadan onun koordinatlarının ABD'den nereden verildiğini, yani bir talimatla beraber 'Siz Cumhurbaşkanı'nın uçağını düşürün, gereğini yerine getirin' diye onun koordinatlarını kimlerin verdiğini, nasıl ve ne şekilde hangi sonucu arzu etmek istediklerini hepsini biliyoruz. Kiminle mücadele ettiğimizi biliyoruz. PKK denen bir çeteyle beraber, bir alçakça terör örgütüyle beraber sadece onunla mücadele ettiğimiz hiç kimse zannetmesin. Onun arkasında kimlerin olduğunu, DEAŞ denen örgütün arkasında kimlerin olduğunu, FETÖ denen örgütün arkasında kimlerin olduğunu, onların o büyük gölgelerinden korkmadığımızı herkesin bilmesini istiyoruz” dedi.
Kaynak: Yeni Akit
- Yorumlar 0
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
- ABD ile Rusya Arasındaki Siber SavaşABD ve Rusya arasındaki yeni krizin alanı siber dünya. Soğuk Savaşın bu yeni yansıma alanında hangi ülkenin ne yaptığını, krizin boyutlarını, uluslararası sisteme yansımaları…
- 'Suriyeli Kadınlarla İkinci Evlilik Sosyal Sorun'Al-Jazeera’den İrfan Bozan, Sosyolog Tuba Duman ile Türkiye’de yer yer görülen evli erkeklerin Suriyeli kadınlarla ikinci evlilik vakıası üzerine bir röportaj yapmış.
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- Cihada Herkesin Katılması Zorunlu mudur?Abdülhakim Beyazyüz, Cihad ve kıtal/savaş ile bağlantısı üzerine kaleme aldığı yazı dizisinin bu bölümünde "Cihad herkese zorunlu mudur?" sorusuna cevap arıyor.
- Vahye Uy ve Aklını KullanAkla sunulan bilgiler beşerden ise onun ilk adımı “şüphe ve araştırma” olacaktır; bu yüzden Allah Teâlâ yanılan kullarına “akıllarını niçin kullanmadıklarını, niçin şüphe edip araştırma yapmadıklarını soruyor, bunu yapmayanları kınıyor.
- Kur'an-ı Kerim’in Zahir ve Batın Anlamı Olabilir mi?Faruk Beşer, bugünkü yazısında Kur'an'ı Kerim'in ya zahir ya da batın anlama indirgendiğinde ortaya çıkabilecek tehlikelere dikkat çekmiş.
- Tetiği Çeken Müslüman İse Terörist, Değilse Meczup!
- Eski Fatih Üniversitesi Rektörü Tekalan ABD'de Rektör Oldu
- Siyonist Diplomattan İngiliz Parlamenterlere Kumpas Planı
- Evet, İnsanı Devlet’in Kölesi-Esiri Sayan Bu Sistem Değişmeli!
- Süleyman Soylu: Erdoğan'ın Uçağının Koordinatlarını ABD Verdi!
- İHH ve Avcılar Emniyeti 100 Suriyeli Çocuğu Okullu Yaptı
- Adana’da ‘FETÖ’ Operasyonu: 40 Gözaltı
- Myanmar'da Budistler Müslümanların Etkinliğine Engel Oldu
- Avusturya'da Başörtüsünün Yasaklanması Önerisine Tepkiler
- Volkswagen Yöneticisi Oliver Schmidt FBI Tarafından Tutuklandı
- AK Parti'den Referandum Açıklaması
- İran, 2 Militanını Daha Esed’e Kurban Etti!
- Eski Fatih Üniversitesi Rektörü Tekalan ABD'de Rektör Oldu
- Yalan Haberle Herkese Her Şey Söyletiliyor!
- Eski İran Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani Hayatını Kaybetti
- Diyarbakır’daki ‘Roboski Anıtı’ Kayyum Tarafından Kaldırıldı
- Direnişçiler Kalemun’da Çok Sayıda Yeri Ele Geçirdi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yılın Şahsiyeti' Seçildi
- Erzurum’un Oltu İlçesinde Halep Yararına Kermes Düzenlendi
- “ABD’nin YPG/PYD’ye Yardımı Çatışmayı Körüklüyor”
- Filistinli Gruplar Kudüs'te Bugün Gerçekleştirilen Eylemi Kutladı
- Akhisar Özgür-Der’de “İslami Şahsiyetin İnşası” Konuşuldu
- Laiklik Sopasını Kim Neden Kullanıyor?
- Almanya’da Suriye Protestosu: Esed, Yönetimi Terk Etmeli
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim