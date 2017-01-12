Suikastçi Askerlerin Eşleri de KPSS Şüphelisi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2010 KPSS'deki usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturmayı yürüten Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Yücel Erkman'ın hazırladığı sevk yazısında, 2010 KPSS sınav sorularının sınavdan önce elde edilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 10. operasyonun yapıldığı aktarıldı.
Yazıda, şüphelilerin irtibatları, bilirkişi raporları ve diğer delillere göre sınav sorularını elde ettikleri konusunda kuvvetli deliller bulunduğu ifade edildi.
ByLock programını da kullanmışlar
Şüphelilerin, eşleri TSK bünyesinde görev yaptığı sırada 15 Temmuz darbe girişimine katıldığından haklarında tutuklama ve diğer işlemler yapılan kişiler olduğu vurgulandı.
KPSS şüphelilerinin 15 Temmuz darbe girişiminde aktif rol alan eşlerinin, FETÖ'ye para aktardığı himmet trafiği de MASAK raporuna yansırken, yazıda, "Şüphelilerin ve darbe girişiminde yer alan eşlerinin bir kısmının MASAK raporuna göre para transferleri, 'Bank Asya kurtarma operasyonu' döneminde para artışı, FETÖ üyelerinin kullandığı ByLock isimli gizli haberleşme programını kullandıkları, FETÖ tepe yönetimiyle irtibatlı oldukları anlaşılmıştır" değerlendirilmesine yer verildi.
15 Temmuz'dan önce bildirildi
KPSS şüphelilerine ilişkin listenin bu kişilerin asker eşleriyle ilgili işlem yapılması ve YAŞ'ta değerlendirilmesi amacıyla 15 Temmuz darbe girişiminden önce Genelkurmay Başkanlığına gönderildiği kaydedildi.
Listede yer alan KPSS şüphelisi Reyhan Abra'nın eşi Binbaşı Sadullah Abra'nın Ankara Emniyet Müdürlüğünü bombalayan pilot olduğu belirtilen yazıda, Kübra Gülmez'in kocası Kıdemli Yüzbaşı Haldun Gülmez ile Kübra Sagun'un kocası Yüzbaşı Bahadır Sagun'un Marmaris'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikasta giden ekipte yer aldığı bildirildi.
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