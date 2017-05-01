Suikasta Uğrayan Karimian İran’da 6 Yıl Ceza Almış

İstanbul'da GEM TV’nin sahibi İran uyruklu İngiliz vatandaşı Saeel Karimian ve yanındaki Kuveytli iş ortağı Maslak’ta öldürüldü. Araca kurşun yağdıran saldırganların kullandığı cip ise ateşe verilmiş olarak bulundu. Olay yeri yakınlarındaki tüm kamera kayıtlarını alan İstanbul polisi görüntüleri didik didik incelemeye başladı. Görgü tanıklarının da ifadeleri alınarak katillere ilişkin ipuçları arandı.

TÜRK DİZİLERİNİN YAYIN HAKKINI ALMIŞTI

Reuters ise birçok dizinin yurt dışındaki yayın haklarını elinde bulunduran Karimian'ın geçen yıl İran'da gıyabında yargılandığını, ‘ulusal güvenliğe aykırı eylem’ ve ‘devlete karşı propaganda’ yapma suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu.

CENAZE TESLİM ALINDI

Batı medyası İran'ın Batılıların kültürel saldırısı olarak görülmesi nedeniyle suikast haberine İran basınında fazla yer verilmediğini yazdı. Bu arada Kuvetyli işadamı El Muhtari'nin cenazesi Adli Tıp'tan alındı.

Kaynak: Yeni Şafak