Sudanlı Muhalif Liderden İsrail'le Normalleşme Talebi

»Ana Sayfa»Sudan
07.02.2017 10:58
Sudanlı Muhalif Liderden İsrail'le Normalleşme Talebi
Sudanlı muhalif lider El Kude özel işlerine karışmadığı müddetçe İsrail'le iyi ilişkiler kurulması gerektiğini savundu.

Sudan'daki muhalif İslami Vasat Partisi Başkanı Yusuf el-Kude, İsrail'le ilişkilerin normalleştirilmesini istedi.

Başkent Hartum'da "İsrail'le ilişkiler.. Dini Boyut" temasıyla düzenlenen oturumda konuşan Kude, "İsrail'i boykot etmek bize zarar verdi. Özel işlerimize karışmadığı sürece herhangi bir makamla ilişki kurmanın bir sakıncası yok. Biz, insanların İsrail'le ilişkiler konusunu tartışmasını istiyoruz. Filistin meselesinde yanlış uygulamalar nedeniyle çok ağır bedeller ödedik." diye konuştu.

"Boykot tavrını değiştirme ve İsrail'le ilişki kurma konusunda yasa bazında bir engel yok." diyen Kude, İsrail'in de ilişki kurmaya hazır olduğunu ve ilişki kuran ülkelerin de Filistinlilerin haklarını isteme konusunda elinin daha güçlü olduğunu savundu.

Kude, boykot etmenin bir ilke değil, tavır olduğunu, ilkelerin değişmeyip tavırların değişebildiğini savunarak, "Boykotla bir hedefe ulaşmaya çalışılır ama biz bu hedefe ulaşamadık. Hatta İsrail değil, bundan biz zarar gördük. Durum ortada, bu nedenle, neden bu tavırda değişiklik yapmadığımızı soruyorum." ifadelerini kullandı.

Sudan, 2012'de Hartum'un güneyindeki Ebu Adem bölgesinde mühimmat fabrikasını bombalamakla suçladığı İsrail'le ilişkileri kesmişti.

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İki Sudan Arasındaki Barış Görüşmeleri Askıya Alındı15 Ağustos 2016 Pazartesi 13:18
  • Güney Sudan'a 4 Bin BM Askeri Gidecek13 Ağustos 2016 Cumartesi 12:17
  • Sudan'daki Diyalog Görüşmeleri Başladı13 Ağustos 2016 Cumartesi 01:11
  • Güney Sudan BM'nin Önerisini Reddetti15 Temmuz 2016 Cuma 12:21
  • Güney Sudan Arap Birliği'ne Alınacak mı?14 Temmuz 2016 Perşembe 17:40
  • Güney Sudan'da Muhaliflere Af Kararı14 Temmuz 2016 Perşembe 14:40
  • Güney Sudan Liderlerinden Ateşkes Emri12 Temmuz 2016 Salı 09:42
  • BMGK'dan Güney Sudan Toplantısı11 Temmuz 2016 Pazartesi 08:20
  • Güney Sudan'da Çatışmalarda 269 Kişi Hayatını Kaybetti11 Temmuz 2016 Pazartesi 01:25
  • Zurasudan; Barış Her Şeye Rağmen Mümkün10 Temmuz 2016 Pazar 10:50
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Trump’un Göçmenlere Bakışı
    Trump’un Göçmenlere Bakışı
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim