Sudanlı Muhalif Liderden İsrail'le Normalleşme Talebi

Sudanlı muhalif lider El Kude özel işlerine karışmadığı müddetçe İsrail'le iyi ilişkiler kurulması gerektiğini savundu.

Sudan'daki muhalif İslami Vasat Partisi Başkanı Yusuf el-Kude, İsrail'le ilişkilerin normalleştirilmesini istedi.

Başkent Hartum'da "İsrail'le ilişkiler.. Dini Boyut" temasıyla düzenlenen oturumda konuşan Kude, "İsrail'i boykot etmek bize zarar verdi. Özel işlerimize karışmadığı sürece herhangi bir makamla ilişki kurmanın bir sakıncası yok. Biz, insanların İsrail'le ilişkiler konusunu tartışmasını istiyoruz. Filistin meselesinde yanlış uygulamalar nedeniyle çok ağır bedeller ödedik." diye konuştu.

"Boykot tavrını değiştirme ve İsrail'le ilişki kurma konusunda yasa bazında bir engel yok." diyen Kude, İsrail'in de ilişki kurmaya hazır olduğunu ve ilişki kuran ülkelerin de Filistinlilerin haklarını isteme konusunda elinin daha güçlü olduğunu savundu.

Kude, boykot etmenin bir ilke değil, tavır olduğunu, ilkelerin değişmeyip tavırların değişebildiğini savunarak, "Boykotla bir hedefe ulaşmaya çalışılır ama biz bu hedefe ulaşamadık. Hatta İsrail değil, bundan biz zarar gördük. Durum ortada, bu nedenle, neden bu tavırda değişiklik yapmadığımızı soruyorum." ifadelerini kullandı.

Sudan, 2012'de Hartum'un güneyindeki Ebu Adem bölgesinde mühimmat fabrikasını bombalamakla suçladığı İsrail'le ilişkileri kesmişti.