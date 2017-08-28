“Sudan’ın Filistin Meselesine Karşı Tutumu Değişmedi”

Anadolu Ajansı’nın (AA) Sudan Haber Ajansı’na (SUNA) dayandırdığı haberine göre, Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Hamid Mümtaz, Filistin’in Hartum Büyükelçisi Samir Abdulcebbar Taha ile başkent Hartum’da bir araya geldi.

Filistin ile Sudan arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine ilişkin yolların ele alındığı görüşmede, “iki halkı birbirine bağlayan derin kardeşlik bağlarına” değinildi.

Devlet Bakanı Mümtaz, ülkesinin hükümet ve halk olarak, Filistin meselesine ilişkin tutumlarının değişmediğinin altını çizerek, “Sudan, Filistin halkının meşru haklarını destekleyen Arap tutumuna bağlıdır.” ifadesini kullandı.

Büyükelçi Taha ise görüşmede, Sudan’ın Filistin meselesine yönelik güçlü tutumundan dolayı Filistin halkı ve hükümetinin takdirlerini iletti.

Sudan Başbakan Yardımcısı ve Yatırım Bakanı Mübarek el-Fadıl el-Mehdi, geçtiğimiz günlerde, Sudan ile işgalci İsrail arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesini desteklediğini söylemişti.