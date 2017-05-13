Sudan’daki “Ulusal Uzlaşı Hükümeti” Hakkında Neler Söyleniyor?

Sudan’da Ulusal Uzlaşı Hükümeti

Ahmet Varol / Yeni Akit

Sudan’da 11 Mayıs Perşembe akşamı bir ulusal uzlaşı hükümetinin kuruluşu ilan edildi. Sudan Cumhurbaşkanı Ömer Hasan El-Beşir’in uzlaşı hükümetinin kuruluşunu onaylamasından sonra kamuoyuna duyurusu yapıldı. Yeni hükümetin başbakanlığına atanan Korgeneral Bekri Hasan Salih Perşembe akşamı yeni hükümetin kamuoyuna açıklanması için bir basın toplantısı düzenledi. Verilen bilgilere göre yeni hükümette 42 devlet bakanı, 31 de diğer bakanlar olmak üzere toplam 73 bakan bulunacak. Hükümetin başbakanı Bekri Hasan Salih aynı zamanda cumhurbaşkanı vekili yani baş yardımcısı olarak görev yapacak. Onun yanı sıra dört tane de cumhurbaşkanı yardımcısı bulunacak.

Uzlaşı hükümetinin başbakanlığına getirilen Bekri Hasan Salih, Perşembe akşamı düzenlediği basın toplantısında bakanların 12 Mayıs Cuma akşamı Hartum’daki cumhurbaşkanlığı sarayında cumhurbaşkanı Ömer Hasan El-Beşir’in önünde yasanın gerektirdiği yeminlerini eda edeceklerini ve görevlerine başlayacaklarını söyledi.

Başbakan, kurulan hükümetin 79 partinin ve 34 siyasi hareketin destek verdiği bir ulusal ittifak hükümeti olduğuna ve bakanlar arasında 16 üniversite hocasının bulunduğuna dikkat çekti. Başbakan kurulan hükümetin ülke için bir ümit hükümeti niteliği taşıdığına vurgu yaparak 2020 yılına kadar görevde kalmasını beklediklerini ifade etti.

Başbakan basın toplantısında yaptığı açıklamada ülke için bir ümit kaynağı olmasını bekledikleri uzlaşı hükümetinin oluşturulması için son dönemde yoğun bir çalışma sürdürüldüğünü ve siyasi partiler arasında geniş çaplı diyalog faaliyetlerinin yürütüldüğünü dile getirdi. Görev sırasında da kendisinden bekleneni gerçekleştirmesi konusunda önemli adımlar atmasının ümit edildiğini vurguladı.

Başbakan uzlaşı hükümetinin açıklanmasındaki gecikmenin de hükümete azami kapasitede bakan alınabilmesi ve alınacak kişilerin belirlenmesi konusunda istişarelerin devam etmesinden kaynaklandığını ifade ederek hükümette bakan olarak görev yapmak için 1500 kişinin aday olduğuna, bu kadar çok talep karşısında kapasitenin dar olması sebebiyle bir uzlaşma formülü oluşturulmasına ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.

Yeni hükümetin başbakanı Salih açıklamasında, bakanlıkların uzlaşıya göre dağıtılmasına fırsat vermek ve bakanlık sayısını daha fazla artırmamak için hükümetin başını çeken Ulusal Kongre Partisi’nin altı bakanlıktan vazgeçtiğini ancak başbakanlığı ve savunma, dış işleri, enformasyon, eğitim, sağlık bakanlıklarını elinde tuttuğunu söyledi.

Yorumcuların bazıları çok geniş çaplı bir uzlaşma oluşturulmasını olumlu bir gelişme olarak görürken bazıları da bunun birtakım sıkıntıları da beraberinde getirdiğine, çok hassas bir zemin oluşmasına neden olduğuna dikkat çekiyorlar. Ayrıca Ulusal Kongre Partisi’nin ülkenin önemli kadroları elinde bulunduran bakanlıklara yine sahip çıktığına dolayısıyla uzlaşmada dengeli bir paylaşımın oluşmadığına işaret ediyorlar. Çünkü bu partinin elinde tuttuğu bakanlıkların ülkedeki görev kadrolarının yüzde yetmişlik bir kısmını elinde bulundurduğu ifade ediliyor.

Ayrıca uzlaşmanın isimlendirildiği şekilde tam anlamıyla bir ulusal uzlaşma niteliği taşımadığı çünkü bazı önemli siyasi oluşumların ittifaka girmediği, bunların muhalefette kalmayı tercih ettikleri ve kurulan hükümete olumlu yaklaşmadıkları belirtiliyor. Muhalefette kalmayı tercih eden siyasi liderler bu hükümetin pek uzun vadeli olamayacağını ve başarılı bir performans ortaya koymasının mümkün görünmediğini dile getiriyorlar. Muhalefette kalanlar, kurulan ittifakın aslında küçük çaplı ama çok ortaklı bir ittifak olduğunu vurguluyorlar.