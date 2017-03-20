Sudan'da Yolcu Uçağı Düştü: 44 Ölü

»Ana Sayfa»Sudan
20.03.2017 18:31
Sudan'da Yolcu Uçağı Düştü: 44 Ölü
Sudan'da 44 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü. Yolcuların hepsi kaza sonrası hayatını kaybetti.

Güney Sudan'da South Supreme  Airlines  Şirketi'ne ait bir yolcu uçağı iniş sırasında piste çakıldı.

Yerel medya uçağın içinde 44 yolcu olduğunu duyurdu.

Kazadan yolculardan hiçbirinin sağ kurtulamadığı belirtildi.

 

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