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Sudan'da Gözaltına Alınan Muhalif Parti Yetkililerinden 2'si Serbest

Sudan'da Gözaltına Alınan Muhalif Parti Yetkililerinden 2'si Serbest

Sudan Kongre Partisinin gözaltına alınan 4 yetkilisinden 2'si serbest bırakıldı.

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Sudan Kongre Partisi, temmuz ayında gözaltına alınan 4 yetkilisinden 2'sinin serbest bırakıldığını duyurdu.

Parti sözcüsü Muhammed Hasan Arabi yaptığı yazılı açıklamada, Sudan güvenlik güçlerinin gözaltına aldığı parti eski Genel Başkanı ve Merkezi Komite Üyesi İbrahim eş-Şeyh ile parti sekreterlerinden Ebubekir Yusuf'u serbest bıraktığını ifade etti.

Sudan güvenlik güçleri, Sudan Kongre Partisinden 4 yetkiliyi, başkente girmeleri engellenen yüzlerce Darfurlu öğrenciye destek verdikleri için 19 Temmuz'da gözaltına almıştı.

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