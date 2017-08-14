Sudan'da Gözaltına Alınan Muhalif Parti Yetkililerinden 2'si Serbest

Sudan Kongre Partisi, temmuz ayında gözaltına alınan 4 yetkilisinden 2'sinin serbest bırakıldığını duyurdu.

Parti sözcüsü Muhammed Hasan Arabi yaptığı yazılı açıklamada, Sudan güvenlik güçlerinin gözaltına aldığı parti eski Genel Başkanı ve Merkezi Komite Üyesi İbrahim eş-Şeyh ile parti sekreterlerinden Ebubekir Yusuf'u serbest bıraktığını ifade etti.

Sudan güvenlik güçleri, Sudan Kongre Partisinden 4 yetkiliyi, başkente girmeleri engellenen yüzlerce Darfurlu öğrenciye destek verdikleri için 19 Temmuz'da gözaltına almıştı.