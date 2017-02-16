“Sudan’da 5 Yaşın Altındaki 2 Milyon Çocuk Yetersiz Besleniyor”

»Ana Sayfa»Sudan
16.02.2017 08:07
“Sudan’da 5 Yaşın Altındaki 2 Milyon Çocuk Yetersiz Besleniyor”
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) Hartum Temsilcisi Abdullah el-Fadıl, “Sudan’daki çocukların temel ihtiyaçlarını gidermek için 110 milyon dolar temin edilmeli.” dedi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) Hartum Temsilcisi Abdullah el-Fadıl, kuruluşun her yıl yinelediği çağrı kapsamında yaptığı yazılı açıklamada, “Sudan’daki çocukların temel ihtiyaçlarını gidermek için 110 milyon dolar temin edilmeli.” ifadesini kullandı.

AA’da yer alan habere göre, el-Fadıl, UNICEF’in 2 milyon Sudanlı çocuğa yardım etmeyi hedeflediğini aktardı.

Ülkede çok sayıda çocuğun akut yetersiz beslenme sorunu yaşadığına değinen el-Fadıl, “Sudan’da 5 yaşın altındaki 2 milyon çocuk yetersiz besleniyor. Ayrıca 3 milyon çocuk, eğitimini okullarda alamazken bunların yarısı ülkede yaşanan çatışmalardan etkilenen bölgelerde yaşıyor.” değerlendirmelerinde bulundu.

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