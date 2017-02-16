“Sudan’da 5 Yaşın Altındaki 2 Milyon Çocuk Yetersiz Besleniyor”
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) Hartum Temsilcisi Abdullah el-Fadıl, “Sudan’daki çocukların temel ihtiyaçlarını gidermek için 110 milyon dolar temin edilmeli.” dedi.
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) Hartum Temsilcisi Abdullah el-Fadıl, kuruluşun her yıl yinelediği çağrı kapsamında yaptığı yazılı açıklamada, “Sudan’daki çocukların temel ihtiyaçlarını gidermek için 110 milyon dolar temin edilmeli.” ifadesini kullandı.
AA’da yer alan habere göre, el-Fadıl, UNICEF’in 2 milyon Sudanlı çocuğa yardım etmeyi hedeflediğini aktardı.
Ülkede çok sayıda çocuğun akut yetersiz beslenme sorunu yaşadığına değinen el-Fadıl, “Sudan’da 5 yaşın altındaki 2 milyon çocuk yetersiz besleniyor. Ayrıca 3 milyon çocuk, eğitimini okullarda alamazken bunların yarısı ülkede yaşanan çatışmalardan etkilenen bölgelerde yaşıyor.” değerlendirmelerinde bulundu.
Etiketler: birleşmiş milletler, unicef, sudan, çocuk, insani yardım, açlık
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
“Sudan’da 5 Yaşın Altındaki 2 Milyon Çocuk Yetersiz Besleniyor”Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) Hartum Temsilcisi Abdullah el-Fadıl, “Sudan’daki çocukların temel ihtiyaçlarını gidermek için 110 milyon dolar temin edilmeli.” dedi.
Sudanlı Muhalif Liderden İsrail'le Normalleşme TalebiSudanlı muhalif lider El Kude özel işlerine karışmadığı müddetçe İsrail'le iyi ilişkiler kurulması gerektiğini savundu.
ABD Yönetimi Sudan'a Yaptırımları KaldırıyorABD Başkanı Barack Obama, görev süresinin son haftasına girerken yayınladığı başkanlık kararıyla, Sudan'a 20 yıldır uygulanmakta olan ticari yaptırımların kaldırılması talimatını verdi.
Sudan'dan Güney Sudan'a İnsani Yardım KafilesiGüney Sudan'a 2 milyon dolar değerinde yardım malzemesi taşıyan kafile yola çıktı.
Sudan'da İshal Vakası: 17 Kişi Hayatını KaybettiSudan’da son 3 haftada, 3 eyaletten 416 kişide ishal vakası tespit edildi, bunlardan 17’si hayatını kaybetti.
RÖPORTAJ
- Kul Sadi Yüksel: “Şirkin Her Türlüsünü Reddetmek, Tevhid'in Gereğidir!”Yeni Akit gazetesinden Ziya Gündüz, Kul Sadi Yüksel ile yeni çıkan “Tevhid ve Ahlak” kitabı çevresinde bir röportaj gerçekleştirdi.
- Nabi Avcı, Zaman ve Yeni Şafak Dönemlerini AnlattıKültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, kurucu kadrosunda yer aldığı Zaman gazetesi ve Yeni Şafak hakkında Yeni Şafak gazetesinden Ayşe Olgun’a ilginç bilgiler verdi.
- Davutoğlu: Siyaseti Dizayn Etmeye ÇalışıyorlarAhmet Davutoğlu, “İlk tur tamamlandı, fire olmadığı ortaya çıktı. İkinci turda da hiçbir şekilde bir tereddüt AK Parti bünyesinde ortaya çıkmaz” dedi.
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
KURAN ÇALIŞMALARI
- Bir İşgüzarlık Örneği Olarak “Meal Müçtehidliği”Yazısında kendisine gelen bir mail örneği üzerinden “meal müçtehidliğine soyunanlar”ın tutarsızlıklarını eleştiren Mustafa Öztürk, bu zihniyetin namazda hafî ve cehrî kıraat meselesinde sergiledikleri işgüzarlığa dair dikkat çekici tespitlerde bulunmuş.
- Şeytan Hayatımızın Neresinde?Şeytan-insan ilişkisi, balık-olta ilişkisine benziyor. Balık, oltadaki yeme kanarsa, oltaya yakalanıyor. Eğer balık oltadaki yemden sakınırsa, ne kadar olta olursa olsun, balık güvendedir.
- Kur’an’da İnsanın Zalim Olması Ne Demektir?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’an’da geçen “İnsanın zalim olması” konusunu okuyucularımız için değerlendirmiş.
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- IŞİD Hücresi Liva El-Aksa, 150’den Fazla Esir Direnişçiyi İnfaz Etti
- Tarihin Penceresinden Emperyalist Rusya’nın Kürt Kartı
- “Sudan’da 5 Yaşın Altındaki 2 Milyon Çocuk Yetersiz Besleniyor”
- Erdoğan: Tünelin Ucunda Işık Göründü
- Yine Şortla, Mini Etekle Başörtüsünü Eşitleme Densizliği!
- İran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözlerinden Rahatsız Oldu
- HÜDA PAR Referandum Kararını Açıkladı
- Duran Kalkan'dan #Hayır Cephesine Öğütler!
- “Hayır” Kampanyası Yürütenlerin Aşılamaz Çelişkileri
- Gambiya’nın Başına Getirilen Adama Barrow İngilizlere Diyet Ödüyor
- "Mursi Yönetimi İsrail'in Başına Gelen En Büyük Musibetti"
- Taş Değirmenin Geliriyle 7 Çocuğunu Üniversitede Okuttu
- IŞİD Hücresi Liva El-Aksa, 150’den Fazla Esir Direnişçiyi İnfaz Etti
- Duran Kalkan'dan #Hayır Cephesine Öğütler!
- İran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözlerinden Rahatsız Oldu
- Yine Şortla, Mini Etekle Başörtüsünü Eşitleme Densizliği!
- HÜDA PAR Referandum Kararını Açıkladı
- İsrail Gizli Servisi Şin Bet'ten Basketbol Takımına Türkiye Yasağı
- “Gazze Ablukası, İnsani Sıkıntıları Şiddetlendiriyor”
- Kadıköy’deki Binalara 15 Kat Sınırı Getirildi
- CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Esed’çi Hüsnü Mahalli ile Görüştü!
- Ankara Sokaklarındaki Fuhuş Kartlarına Süpürgeli Tepki!
- Sayın Kılıçdaroğlu, Türkiye Suriye’de Suriyeliler İçin mi Savaşıyor?
- Cumhuriyet Kafası!
Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim