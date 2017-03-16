Sudan FETÖ Okullarını Maarif Vakfına Devretti

»Ana Sayfa»Eğitim
16.03.2017 23:29
Sudan FETÖ Okullarını Maarif Vakfına Devretti
Sudan'da FETÖ'ye ait okulların Türkiye Maarif Vakfına devredilmesine yönelik anlaşma imzalandı.

Sudan'daki FETÖ’ye ait okulların Türkiye Maarif Vakfına (TMV) devredilmesine yönelik anlaşma imzalandı.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Cemalettin Aydın'ın da hazır bulunduğu programda, TMV Başkan Vekili Büyükelçi Dr. Hasan Yavuz ile Sudan Eğitim Bakanı Dr. Suat Abdurrazık arasında mutabakat imzalandı. 

Anlaşmayla birlikte, 7 okul ve 3 öğrenci yurdu binasının TMV’ye devredilmesi resmiyet kazandı.

Sudan'ın FETÖ ile mücadelede Türkiye’ye destek vermelerinden memnuniyet duyduklarını belirten Yavuz, devralınan iki okulda kısa süre içerisinde Maarif Vakfının hizmet vereceğini söyledi.

Abdurrazık, imzalanan mutabakatla iki ülke arasındaki kardeşlik bağının pekiştiğini belirterek, "15 Temmuz sonrası Sudan’da faaliyet gösteren FETÖ derneklerini kapattık ve mensuplarını hemen sınır dışı ettik." dedi.

İmza töreni sonrası Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, Maarif Vakfı heyetini kabul etti. TMV Başkan Vekili Yavuz, görüşmede, Recep Tayyip Erdoğan'ın mektubunu Cumhurbaşkanı Beşir'e iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubunda, her daim Türkiye'nin yanında duran Sudan hükümetine ve halkına teşekkür ettiği belirtildi.

Devralınan okullarda inceleme yapıldı

Maarif Başkanvekili Büyükelçi Hasan Yavuz ve Türkiye’nin Hartum Büyükelçi Cemalettin Aydın, devralınan okullarda incelemelerde bulundu. Eksiklerin bir an önce tamamlanmasını isteyen heyet, okul müdürleriyle görüştü.

Sudan'la yapılan anlaşmayla TMV'nin Afrika'da anlaşma imzaladığı ülke sayısı 12'ye çıktı.

Kıtada şimdiye kadar Somali, Gine, Nijer ve Sudan'da FETÖ’ye ait 25 okul, 14 bina ve 13 öğrenci yurdunu devralan vakıf, Senegal, Moritanya, Çad, Gabon, Burkina Faso ve Madagaskar'da okulların devir teslim işlemlerine ilişkin anl

AA

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