“Suçluları Himaye Etmek Hukuk Devletiyle İzah Edilemez”

Adalet Bakanı Bozdağ, Yunanistan’ın darbeci askerleri iade etmemesine ilişkin “Teröristleri, katilleri, darbecileri, hainleri, suçluları himaye etmeyi, başbakan dâhil kimse, hukuk devleti, yargı bağımsızlığıyla izah edemez.” ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan, Yunanistan’ın 15-16 Temmuz’daki darbe kalkışmasından sonra firar eden 8 darbeci askeri Türkiye’ye iade etmeme kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Darbeci askerlerin iade edilmemesi kararını eleştiren Bozdağ, şunları söyledi:

“Teröristleri, katilleri, darbecileri, hainleri, suçluları himaye etmeyi, başbakan dâhil kimse, hukuk devleti, yargı bağımsızlığıyla izah edemez. Çünkü gerçek bir hukuk devletinde gerçekte bağımsız yargı, teröristleri, katilleri, darbecileri, hainleri ve suçluları himaye etmez. Aksine bunları âdil yargılar ve bunlara hak ettikleri cezayı verir veya bunların yargılanmalarının ve cezalandırılmalarının yolunu açar. Yunan yargısı, hukuk devletlerindeki bağımsız yargının aksine, bunların yargılanmalarının, hak ettikleri cezayı almalarının önünü kapatmıştır.”

Söz konusu 8 asker, 15-16 Temmuz’daki darbe kalkışmasından sonra askerî bir helikopterle Yunanistan’a kaçmıştı. Türkiye, Yunanistan’dan askerlerin iade edilmesini talep etmişti. Askerlerin durumları yerel mahkemece ele alınmış, üç askerin Türkiye’ye iade edilmesi kabul edilmiş, beş askerin iadesi ise reddedilmişti.

Yunanistan Temyiz Mahkemeleri Başsavcısı Antonis Liogas, iade talebi reddedilen askerlerle ilgili Yüksek Mahkeme’ye itirazda bulunmuş, mahkemenin Türkiye’ye iadeleri yönünde karar verdiği üç darbeci asker de temyiz başvurusu yapmıştı.

Yunanistan Yüksek Mahkemesi (Arios Pagos) ise darbe kalkışmasından sonra Yunanistan’a firar eden 8 darbeci askerin Türkiye’ye iade edilmemeleri yönünde karar vermişti.