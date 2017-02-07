“Suç İşleyen Kardeşim Dahi Olsa Gereği Yapılır”

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07.02.2017 22:58
“Suç İşleyen Kardeşim Dahi Olsa Gereği Yapılır”
İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C'nin uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmasına ilişkin, "Suç işleyen kardeşim dahi olsa gereği yapılır." dedi.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkanİl Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C'nin uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınması ve adli kontrolle serbest bırakılmasına ilişkin, "Suç işleyen kardeşim dahi olsa gereği yapılır." dedi.

Çalışkan, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi'nden çıkışında, basın mensuplarının soruları üzerine, olayla ilgili çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Mustafa Çalışkan, "Söz konusu durumla ilgili adli çalışmalar sürüyor. Suç işleyen kardeşim dahi olsa gereği yapılır. Emniyet teşkilatı, tüm terör ve suç örgütleri ile mücadele ettiği gibi, kendi içinde de suç ve suçluyla mücadele eder. Bu teşkilat, kendi içinde suç işleyen olduğunda da gereğini yapar." ifadelerini kullandı. Çalışkan, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C'nin adli karar verilene kadar açığa alındığını da bildirdi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C, sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

 

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