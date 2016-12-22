Subhi Tufeyli: İran ve Hizbullah Siyonizmin Çıkarlarına Hizmet Ediyor!
Hizbullah’ın eski genel sekreteri Şeyh Subhi Tufeyli, Lübnan MTV kanalına verdiği röportajda Suriye’yi değerlendiyor.
İran, Esad rejimiyle birlikte Suriye'de katliam yapmaya devam ediyor. Hizbullah’ın eski genel sekreteri Şeyh Subhi Tufeyli, İran'ın politikasını değerlendirdiği röportaj, İran'ın Suriye politikasının asıl amacını ve Suriye'deki katliamın kimlere yaradığını gözler önüne seriyor.
Etiketler: subhi tufeyli, hizbullah, iran, suriye
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