Şubatta En Fazla Salatalığın Fiyatı Arttı

»Ana Sayfa»Ekonomi
02.03.2017 13:13
Şubatta En Fazla Salatalığın Fiyatı Arttı
İstanbul Ticaret Odası (İTO), şubat ayında İstanbul’da perakende fiyatı en fazla artan ürünün yüzde 29,44 ile salatalık olduğunu açıkladı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından, Şubat 2017 döneminde İstanbul’da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı.

AA’nın aktardığına göre, geçen ay İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 76’sının perakende fiyatı artarken, 56 ürünün fiyatı düştü, 110 ürünün fiyatı değişmedi.

Salatalık Yüzde 29,44 Pahalılandı

Gıda harcamalarının yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan salatalık şubat ayı itibariyle yüzde 29,44 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatlarında artış olan diğer ürünler yüzde 25,81 ile mandalina, yüzde 19,45 ile limon ve yüzde 10,37 ile ilaçlar olarak sıralandı.

Karnabahar Yüzde 19,91 Ucuzladı

Söz konusu dönemde karnabahar, yüzde 19,91 gerileme ile fiyatı en fazla azalış gösteren ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler yüzde 17,83 ile kadın kazağı, yüzde 14,40 ile domates ve yüzde 12,52 ile erkek pantolonu şeklinde sıralandı.

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