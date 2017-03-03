"Şubat Ayında Net 232,085 Kişi İstihdam Edildi"

»Ana Sayfa»Ekonomi
03.03.2017 19:21
"Şubat Ayında Net 232,085 Kişi İstihdam Edildi"
Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliğinin ilk verilerini içeren Şubat ayında istihdam rakamlarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istihdamda yavaşlamanın yarattığı olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için 7 Şubat'ta başlattığı "istihdam seferberliği" sonuç vermeye başladı. Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Şubat'ta net 232,085 kişinin istihdam edildiğini açıkladı.

Şubat ayında istihdamın net 232,085 kişi arttığını açıklayan Müezzinoğlu, "İstihdam seferberliği ile adım adım hedefe yürüyoruz. Şubat ayında bu kapsamda büyük bir sıçrama yaşandı. Şubat ayında net 232,085 kişi istihdam edildi" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan istihdamda yavaşlamanın yarattığı olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için 7 Şubat'ta istihdam seferberliğini başlatmış ve bu seferberliğe, birçok şirket ve çatı örgüt olumlu yanıt vermiş ve yeni istihdam sağlayacağını açıklayarak destek olmuştu.

TÜİK verilerine göre işsizlik oranı Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsayan Kasım döneminde önceki yılın aynı dönemine göre 1.6 puan artışla yüzde 12.1'e yükselerek Mart 2010'dan bu yana en yüksek seviyede bulunuyor. İşsizliğin yıl sonunda tek haneye indirilmesini hedefleniyor.

1.4 MİLYON KİŞİYE EMEKLİ PROMOSYONU ÖDENDİ

Emekli promosyonu ödemeleriyle ilgili bilgiler veren Müezzinoğlu, dün itibariyle 1 milyon 433 bin 290 kişiye emekli promosyonu ödemesinin yapıldığını belirtti. Müezzinoğlu, "Onlara bereketli olsun. Bazen rakam çok istediğimiz gibi olmayabilir. Ama Allah bereketini içine koyduğu zaman o bereketlerin bereketi olsun diyoruz. 11 buçuk milyon emeklimiz yaklaşık 4 milyar 850 milyonun üzerinde bir promosyonu alacak"" dedi.

BÜYÜKANNE MAAŞI NE DURUMDA?

Torun bakacak 'Büyükanne Projesine' de değinen Mehmet Müezzinoğlu, yapılan müracaatlarla ilgili bilgiler verdi. Projeye başvuranların arasında yapılan ilk incelemelerin ardından 29 bin 360 annenin projeye katılma hakkı kazandığını kaydeden Müezzinoğlu, bunların içinden de 6 bin 500'ünün projelendirileceğini kaydetti.

Kaynak: Habertürk

 

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