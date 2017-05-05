Stoltenberg'den Suriye'de Koordinasyon Çağrısı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Norveç Başbakanı Erna Solberg, Brüksel'deki NATO karargahında, ikili görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Norveç-NATO ilişkilerini değerlendirdi ve soruları cevapladı.

Brüksel'de 25 Mayıs'ta yapılacak devlet ve hükümet başkanları zirvesinin önemine değinen Stoltenberg, zirvede savunma harcamalarının artışıyla yakalanan ivmenin devamını getirmek için üye ülkelerin ulusal planları hakkında kararlar alınacağını bildirdi.

Stoltenberg, Suriye'de faaliyetleri olan NATO'nun iki büyük müttefiki ABD ve Türkiye'nin sorun yaşama olasılığına ilişkin bir soru üzerine şunları kaydetti:

"NATO, Irak'ta ve Suriye'de DEAŞ'a karşı mücadele için oluşturulan uluslararası koalisyona destek veriyor. Ancak bir ittifak olarak NATO'nun Suriye'de bir mevcudiyeti yok. NATO'nun sahada olmadığını da göz önünde bulundurursak, NATO müttefiklerinin faaliyetleri hakkında yorum yapmaktan kaçınmam daha doğru olur. Ancak özellikle çok karmaşık bir askeri alan olan Suriye'nin kuzeyinde tüm NATO müttefiklerinin faaliyetlerini koordine etmesi gerekir."