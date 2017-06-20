STK’lardan Hükümete Mülteci Çağrısı

Dünya nüfusunun bir bölümü her geçen gün mülteci konumuna düşürülüyor; çünkü mülteciliği doğuran sebepler çoğalıyor. Dünyanın bir kısmında özgürlükler, diğer bir kısmında savaşlar çoğalıyor. Dünyanın bir kısmında tüketim çılgınlığı yaşanırken, diğer kısmında kıtlık çoğalıyor. Dünyanın bir kısmı refah içinde yüzerken, diğer kısmın acıları çoğalıyor.

Bu kapsamda Uluslararası Mülteci Hakları Derneği (UMHD), İHH İnsani Yardım Vakfı ve birçok STK, 20 Haziran Mülteciler Günü dolayısıyla Fatih’te bir basın toplantısı düzenlendi.

“İslam dünyasını göreve davet ediyoruz”

UMHD Başkanı Uğur Yıldırım, STK’lar olarak bu günün mülteci sorunlarının farkındalığına katkıda bulunmasını temenni ettiklerini belirterek sözlerine başladı. Bu yıl dünyada katlanarak çoğalan mülteci sorunlarından ziyade ülkemizde yaşanan sorunlara odaklanmayı istediklerini kaydeden Uğur Yıldırım, konuşmasının devamında mültecilerin yaşamış olduğu sıkıntıları şöyle sıraladı:

“676 sayılı OHAL - KHK düzenlemesi kapsamında güvenlik gerekçesiyle haklarında sınır dışı kararı alınan kişiler, dava açma süresi beklenmeksizin (veya dava açsalar bile) direkt olarak sınır dışı edilebilmektedir. KHK nedeniyle yabancıların güvenlik açısından tehdit oluşturmadıklarını izah etme ve kendilerini savunma hakkı ortadan kalkmıştır. Böylelikle sınır dışı edileceği ülkede yaşam hakkı ihlâli ve işkence görme ihtimali bulunan kimselerin gerek iltica başvurusuyla gerekse dava açma yoluyla kendilerini ifade etme imkânı kalmamıştır.

KHK düzenlemesi, terör olayları nedeniyle oluşan hassasiyetin kötü niyetli kullanımıyla suistimal edilmektedir. Olağan kimlik kontrolleri veya huzur operasyonlarında tanıtıcı belgesi yanında olmayan kişiler dahi çoğu zaman güvenlik problemi olan kişiler gibi -özellikle de işkence ve kötü muamele göreceği ülkelere- sınır dışı edilmeye çalışılması hukuk güvenilirliği ilkesine olan itibarı zedelemektedir.

Sonuç olarak; Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanında yerinden yurdundan olmuş tüm mülteci ve muhacirlerin başta yaşam hakkı ihlali olmak üzere korunmaları ve onurlu insanca yaşam ortamına kavuşabilmeleri için Türkiye’deki resmi sivil tüm ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile İslam dünyasının liderlerini, kurumlarını, BMMYK başta olmak üzere uluslararası mekanizmaları görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz.”

“Umarız ki bayram bitmeden anneler, evlatlarına kavuşturulur”

Mülteci konusunda Türkiye’nin diğer ülkelerden bir adım önde olduğunun altını çizen İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım da bu hakkı teslim ettiklerini ama maalesef ki hapishanelerde birçok mağdurun tutulduğunu belirterek siyasi iktidara şu çağrıda bulundu:

“Bir takım yaftalarla mazlum mülteciler 7 – 8 aydır hapishanelerde tutuluyor. Eğer ki Çin, bir Doğu Türkistanlı için terörist yakıştırması yaptıysa Türkiye’de de hemen o kişi hapse atılıyor. Bunun yanında bir dönem kahraman ilan ettiğimiz Çeçenler bugün çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalıyorlar. Bu insanları Türkiye olarak biz çağırdık ülkemize. Ama İsrail’den, Mısır’dan, Amerika’dan ya da Çin’den bir haber gelince IŞİD yaftası ile bu temiz insanları hemen yaftalıyoruz. Yetkililerden özellikle Ramazan ayında bir komisyon kurulmasını ve bu mağduriyetlerin giderilmesini talep ediyoruz. Bu komisyon, mülteci konusunu en baştan masaya yatırmalıdır. Umarız ki bayram bitmeden anneler, evlatlarına kavuşturulur.”

Mahkeme kararı olmasına rağmen hala tutuklu!

Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği Başkanı Hidayet Oğuzhan ise Doğu Türkistanlıların yaşadıkları sıkıntılara değindi. G87 kodu vurularak birçok kadın ve çocuğun sayıları dahi bilinmeden hapishanelerde bekletildiğini vurgulayan Oğuzhan sözlerini şöyle tamamladı:

“Çin, Türkiye’ye dışişleri vasıtasıyla geçen sene bir yazı gönderdi. Bunun ardından Doğu Türkistan’ın önde gelen isimlerinden Abdülkadir Yapcan, Türkiye’de hemen tutukladı. Bu kişi 8 aydır geri gönderme merkezinde tutuluyor. Kendisi kalp hastası. Ameliyata girmesi gerekiyor. Bu kardeşimizin özgürlüğe kavuşması için uğraştığımızda Çin’in direk siyasi baskısını hissettik. Bu kişi çok defa sabah bırakıldı, akşam ‘bir dosya eksik’ denilerek tekrardan içeriye alındı. Mahkeme kararı olmasına rağmen bu doğu Türkistanlı kardeşimiz hala özgürlüğüne kavuşamadı. Bunun gibi birçok kardeşimiz geri gönderme merkezlerinde tutuluyor. Bu mağduriyetlerin biran önce giderilmesini talep ediyoruz.”

27 STK tek yürek

Basın toplantısına şu kuruluşlar katıldı:

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, İHH İnsani Yardım Vakfı, İnsan Hakları ve Adalet Hareketi (iHAK), ÖZGÜR-DER, HUKUKÇULAR DERNEĞİ, MAZLUMDER İstanbul, Çeçen Kafkas Muhacirleri Yardım ve Dayanışma Derneği, Şam Alimleri Derneği, Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği, Suriye Türkmen Meclisi Derneği, Şam İmarı Derneği, Dünya Haklar ve Hürriyetler Birliği, Mısır Rabia Derneği, Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Ahıska Türkleri Derneği, İhsan İşbirliği ve Kalkınma Derneği, Nil İnsani Yardım Derneği, İnsani İrade Değerleri Derneği, Suriye Nur Derneği, Yemen Dostluk ve Dayanışma Derneği, Doğu Türkistan Gençlik Derneği, Orta Asya Eğitim ve Kültür Derneği, Anadolu Ensarları Derneği, Şam Yetimleri Derneği, Ümmet Hayır Derneği, HAYAD ve YUYAD.