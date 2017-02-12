Steinmeier Almanya'nın 12. Cumhurbaşkanı Oldu

Frank-Walter Steinmeier, Almanya'nın 12. Cumhurbaşkanı seçildi.

Almanya'da 16. dönem cumhurbaşkanlığı seçiminde, eski Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier ülkenin 12. Cumhurbaşkanı seçildi.

Almanya'da cumhurbaşkanını belirleyen Federal Meclisin (Bundestag) 630 milletvekilinin yanı sıra eyalet meclislerinin belirlediği aynı sayıda delegeden oluşan Federal Seçiciler Kurulu (Bundesversammlung) tarafından Berlin'deki Reichstag binasında yapılan seçimde Steinmeier, ilk turda bin 239 geçerli oyun 931'ini alarak 5 yıllık süre için Almanya'nın yeni cumhurbaşkanı oldu.

Steinmeier görevine 19 Mart'ta başlayacak.

Bin 253 delegenin katıldığı ve 14 oyun geçersiz sayıldığı oylamada, Sol Parti adayı Christoph Butterwegge 128, aşırı sağcı popülist Almanya için Alternativ (AfD) partisinin adayı Alfred Glaser 42, Hür seçmenlerin adayı Alexander Hold 25 ve Korsanlar Partisi'nin adayı Engelbert Sonneberg de 10 oy aldı, 103 delege çekimser oy kullandı.

Federal Meclis Başkanı Norbert Lammert oylama öncesinde yaptığı konuşmada hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiği Gauck kurul tarafından ayakta alkışlandı.

Eyalet meclislerinin belirledikleri delegeler arasında Federal Seçiciler Kurulunda kamuoyunda tanınan isimler de oy kullandı.

"Beni seçenlere, bana duydukları güvenden dolayı teşekkür ediyorum"

Almanya'da cumhurbaşkanlığına seçilen eski Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, cumhurbaşkanı seçildikten sonra yaptığı konuşmada, Federal Seçiciler Kurulu’dan aldığı büyük desteğin cumhurbaşkanlığı görevi için cesaret verici olduğunu belirtti.

"Beni seçenlere, bana duydukları güvenden dolayı teşekkür ediyorum." diyen Steinmeier, görev süresi içinde kendisini seçmeyenlerin güvenini de kazanacağını kaydetti.

Dünyada fırtınalı bir dönemin yaşandığını ifade eden Steinmeier, bu dönemde toplumun birlikteliğinin önemli olduğunu ifade etti.

Merkel, Steinmeier'i kutladı

Almanya Başbakanı Angela Merkel gazetecilere yaptığı açıklamada, Steinmeier'i tebrik ederek, "Steinmeier'in, ülkemiz için mükemmel bir cumhurbaşkanı olacağından eminim." dedi.

Sadece Federal Seçiciler Kurulu'nun büyük çoğunluğunun değil, halkın geniş kesiminin de Steinmeier'i desteklediğini bildiğini ifade eden Merkel, hükümette birlikte çalıştığı Steinmeier'in zor dönemlerde çözümler bulan bir kişi olduğunu kaydetti.

AA