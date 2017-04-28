Star, Ahmet Taşgetiren’in Yazılarına Son mu Verdi?

Sosyal medyada gündem olan iddialar üzerine Hilal-Haber, T24 gibi sitelerin kendisine ulaştığı Ahmet Taşgetiren, gazete tarafından kendisine bu yönde bir tebligatın yapılmadığını belirtti.

"Star'daki yazılarıma son verilmesi gibi bir durum yok" diyen Ahmet Taşgetiren, "Bu söylenti dışardan bir operasyon. Durumu anlamaya çalışıyoruz" dedi.

Hükümete yönelik yapıcı eleştirileri ile bilinen Ahmet Taşgetiren son olarak da Pelikan mafyasının medyadaki figüranlarından Cem Küçük'ün "Mavi Marmara" özelinde İslamcılara sataşması karşısında sessiz kalmamış, kaleme aldığı birkaç yazıda bu mafyanın tetikçilerini ve AK Parti’nin bu duruma sessiz kalmasını eleştirmişti.

Ahmet Taşgetiren yazdığı bugünkü yazısında da yine bu konuya temas etmiş ve Cumhurbaşkanlığı danışmanlarına meseleyi Tayyip Erdoğan’a arz etmeleri teklifinde bulunmuştu.

Ahmet Taşgetiren’in konuyla ilgili yazısı >>>