Sri Lanka’da Sel Felaketi: 126 Ölü

Hint Okyanusu ülkelerinden Sri Lanka’da cuma günü patlak veren sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 126’ya ulaştı.

Euro News’ta yer alan habere göre, özellikle batısı ve güneyi güçlü muson yağmurlarının etkisi altında olan adada hâlen 100’e yakın sayıda kişi de kayıp durumda.

Binlerce Kişi Evsiz Kaldı

Şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlar sonucunda binlerce kişi evsiz kalırken 22 milyon civarında nüfusu olan ülkede 500 bine yakın kişi de yaşadıkları yeri tahliye etmek zorunda kaldı.

Zırhlı araçlar ve botlarla ordu da afetzedelere yardım için seferber olmuş durumda. Ancak hâlen yardım ulaştırılamayan birçok bölge bulunuyor.

Uluslararası Topluma Çağrı

Sri Lanka hükümeti yaşanan afet nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası topluma yardım çağrısı yaptı.

Ülkede geçtiğimiz yıl da yine aynı dönemde heyelanlar yaşanmış ve 100’den fazla kişi ölmüştü.