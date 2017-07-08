Sri Lanka’da Şehit Halil Kantarcı Yetimhanesi Hizmete Açıldı

15 Temmuz gecesi Çengelköy’de darbeciler tarafından açılan ateş sonucu şehit olan Halil Kantarcı’nın yetimhane açma hayali gerçekleşti.

AA’da yer alan habere göre, Sadakataşı Derneği öncülüğünde hayırseverlerin de desteğiyle Sri Lanka’da Müslümanların yoğun olarak yaşadığı ve yetimlerin çoğunlukta olduğu Watadeniya-Velamboda bölgesinde inşa edilen Şehit Halil Kantarcı Yetimhanesi, 15 Temmuz’un yıl dönümüne sayılı günler kala hizmete girdi.

Açılış programında, katılımcılar bando takımı eşliğinde çiçeklerle karşılandı. Tören Kur’an-ı Kerim okunmasıyla ve dualarla başladı.

Ayrıca, yaklaşık 400 katılımcıya da yemek ikram edildi.

Yetimhanenin açılış kurdelesini AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Türkiye’nin Kolombo Büyükelçisi Tunca Özçuhadar, Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal, Halil Kantarcı’nın yakın arkadaşı gazeteci-yazar Adem Özköse birlikte kesti.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Hasan Turan, Halil Kantarcı’nın 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe kalkışması sırasında şehit edildiğini hatırlatarak, yetimhanenin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

“Dünyanın En Cömert Ülkesi Türkiye”

Turan, “Birleşmiş Milletler’in (BM) geçen yılki raporuna göre 6 milyar dolarlık dış yardım ile özelde İslam coğrafyası, genelde de diline, dinine, ırkına ve cinsiyetine bakmadan dünyanın bütün mahrum, mazlum ve mustazaf bölgelerine yardım gönderen ülke olarak Türkiye, dünyanın en cömert ülkesi iltifatını kazanmış ve hak etmiştir.” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin Kolombo Büyükelçisi Tunca Özçuhadar da Türkiye’nin dünya ülkelerine yaptığı yardımlar, toplumdan topluma ve insandan insana doğrudan yatırımlarının gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Halil Kantarcı’nın yaşamının anlatıldığı video izlendi. Bazı katılımcıların bu sırada gözyaşı döktüğü görüldü.

Yetimhane

Yapımı 8 ay süren ve 800 bin liraya mal olan yetimhanede, 40’ı yatılı 54 yetim kız öğrencinin eğitim faaliyetlerinden yararlanacağı öğrenildi.

Binanın zemin katında, sınıflar, danışma bölümü, ofis ve lavabolar, üst katında kütüphane, bilgisayar odası, meslek edindirme kurslarının düzenleneceği oda ve depo, son katta ise yetimlerin kalacağı yatakhane ve banyolar yer alıyor.

Kaynak: AA