Sri Lanka’da Müslümanlara Yönelik Saldırılar Arttı!

İnsan hakları savunucusu Victor Ivan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Sri Lanka polisinin son 5 haftada Müslümanlara ait iş yerlerine ve camilere yönelik bir dizi saldırıyı engelleyemediğini belirtti.

AA’da yer alan habere göre, polisin bu saldırılara karşı etkili önlemler alarak kanunu uygulamakta başarısız olduğunu ifade eden Ivan, “Öyle görünüyor ki hukukun üstünlüğü çöktü.” değerlendirmesinde bulundu.

Hükümet Saldırılara Karşı Duyarsız

Muhalefetteki milletvekili Anura Dissanayake de hükümeti, söz konusu saldırılar karşısında hızlı davranamadığı gerekçesiyle eleştirdi.

16 Nisan’dan bu yana ülkede Müslümanlara ait iş yerleri ve bir camiye kundaklama da dâhil 16 saldırı yapıldığı belirtilirken, konuyla ilgili herhangi bir tutuklama gerçekleştirilmedi.

Ülkede 2014 yılında Müslümanlara yönelik saldırılarda 3 kişi yaşamını yitirmiş, 50 kişi de yaralanmıştı.