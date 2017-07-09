“Srebrenitsa’daki Soykırımda 25 İmam Öldürüldü”

Srebrenitsa’nın 11 Temmuz 1995’te Sırp birlikler tarafından işgalinin ardından yapılan soykırımda hayatını kaybedenler arasında o dönem Bosna Hersek İslam Birliği için hizmet eden 10 Srebrenitsalı imamla başka şehirlerden Srebrenitsa’ya sığınan 15 imam da yer alıyor.

Srebrenitsa Başimamı Damir Pestalic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Srebrenitsa’da savaştan önce şehirdeki 20 İslam Meclisi’nde, 20 Srebrenitsalı imamın görev yaptığını, babadan oğula geçen imamlık mesleğini yürüten 20 kişinin Bosna Savaşı sırasında memleketlerini asla terk etmediğini söyledi.

“İmamlardan Bazıları Toprağa Verildi”

Savaş sırasında Srebrenitsa’da doğan, büyüyen ve çalışan 10 imamın öldürüldüğünü anlatan Pestalic, “1995’te öldürülen 8 binden fazla Boşnak arasında 10 Srebrenitsalı imamımız da bulunuyor ancak ailelerinin buraya geri dönmemesi, imamların nerede ve nasıl öldürüldükleri bilgilerine erişmemizi güçleştiriyor.” diye konuştu.

Pestalic, öldürülen imamların bazılarının cansız bedenlerine ulaşıldığını ve toprağa verildiğini söyledi.

Öldürülen imamların Srebrenitsa’da uzun yıllar görev yapan kişiler olduğunu aktaran Pestalic, bu şehrin savaş sırasında diğer Boşnaklar tarafından “sığınak” şeklinde değerlendirildiğini vurguladı.

“İbadethaneler Yerle Bir Edildi”

Pestalic, başka şehirlerden sığınmak için gelen imamlardan da 15’inin öldürüldüğünü ifade ederek, “Srebrenitsa’da toplam 25 imam öldürüldü. İbadethaneler yerle bir edildi. Savaşın bitmesiyle evlerine geri dönen vatandaşlarımızın da yardımlarıyla yıkılan cami, mescit ve benzeri yerlerin onarımını yavaş yavaş yapıyoruz.” dedi.

Savaş sırasında yıkılan 23 camiden 19’unun yeniden inşa edildiğini ve yenilendiğini söyleyerek, “Srebrenitsa’daki altı İslam Meclisi’ni aktif hâle getirdik, yedi imam görevlendirdik, toplam 10 kişi çalışıyoruz.” diye konuştu.