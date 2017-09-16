Sportoto Kumar Teşkilatı Çorum'da İmam Hatip Ortaokulu Yaptırıyor

Çorum'da Devlet eliyle kumar oynatan Spor Toto yeni yapılacak İmam Hatip ortaokulunun yapımına sponsor oldu. Maddi destek verecek olan Sportoto Kumar teşkilatı halkın tepkisine sebeb oldu. Halk; Haram parayla, helal kazanç nasıl anlatılacak dedi?

Gelirleri kumar bataklığına saplanmış insanların ceplerindeki paraları almak olan ve bu işi de devlet eliyle yapan Sportoto Kumar Teşkilatı Çorum'da yapılacak olan İmam Hatip ortaokuluna sponsor oluşu halk'ın tepkisine sebeb oldu.

Haram Parayla Helal Nasıl Anlatılacak?

Gelirleri kumara dayalı Spor Toto’nun manevi eğitimler verecek bir eğitim kurumuna yapacağı destek, kamuoyunda büyük tepki çekiyor. “Haram kazançla sağlanan gelirle yapılan okulda, öğrencilere nasıl helal kazanç anlatılacak?” sorusu cevabını arıyor!

16 Derslikli İmam Hatip Ortaokulu

12.06.2017 tarihinde yapımına başlanan okulun, 16 derslikli olacağı belirtildi. inşaatın bitiş tarihi ise 06.08.2018 olarak ifade ediliyor. inşaatın 11.172.643 TL sözleşme bedeli bulunuyor.

Daha öncede ünlü Kumar merkezi ''Nimet Abla'' Camii yaptırmıştı, peki sonra ne oldu?

Milli Piyango ile birlikte anılan Nimet Abla'nın yaptırdığı Hacı Nimet Özden Camii, kumar parasıyla yapıldığı gerekçesiyle ilgisiz kaldı.

Camiye 'Dinen kumar hükmünde olan bir işten elde edilen para ile yaptırılan camide namaz kılınması caiz olur mu?' soruları dolayısıyla kimsenin gitmediği, ilgi göstermediği belirtiliyor.

Hacı Nimet Özden Vakfı Sekreteri Süleyman Gümüş, camiye halk arasında 'Nimet Abla Camii' dendiğini ve bazı insanların, 'Burada kılınan namazı tekrarlamak gerekir' şeklinde inanışa sahip olduğunu söyledi. Cami imamı Recep Genç ise 'Bana 'Sen ne biçim bir hocasın, böyle pis parayla yapılmış bir yerde namaz kılınır mı, kıldırılır mı?' diyorlar.

Kaynak: Hilalhaber