S&P'den Türkiye'nin Kredi Notuna İlişkin Açıklama

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu "BB", yerli para cinsinden notunu "BB+" olarak teyit ederken, ülkenin not görünümünün "negatif" olduğunu bildirdi.

Geçen senenin temmuz ayındaki darbe girişimine rağmen, Türkiye ekonomisinin güçlü mali hareketiyle darbe girişimine olumlu tepki verdiğinin vurgulandığı açıklamada, enflasyon baskılarının yatışması durumunda Türkiye'nin görünümünün "durağana" revize edilebileceğinin altı çizildi.

Öte yandan, açıklamada, Türkiye'de para politikalarının enflasyon ve döviz baskılarını durdurmakta yetersiz kalması durumunda, ülkenin ekonomik ve finansal istikrar gücünü kaybedebileceği hakkında uyarıda bulunuldu.

Özel sektörde ABD dolarının yaygın kullanılmasının zayıf Türk Lirası'nın ekonomiye olan faydasını sınırlandırdığına dikkat çekilen açıklamada, 2017'nin ilk yarısında Türkiye'de yatırımların hızla arttığı, bu yatırımların çoğunun kamu inşaat alanında kaydedildiği belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'nin ihracatının hemen hemen her alanda güçlendiği ve bunun gayrisafi yurt içi hasılaya da olumlu katkı yaptığı belirtildi.

Türkiye'de ihracatçıların zayıf Türk lirasından yararlanmasıyla ihracat hacminin 2017'nin ilk yarısında yüzde 10'un üzerinde arttığı ifade edilen açıklamada, ülke ekonomisinin bu sene yüzde 5 büyümesinin beklendiği bilgisine yer verildi.

Açıklamada, Türkiye ekonomisinin genç ve çalışma yaşında olan nüfusundan faydalandığı, ucuz iş gücü maliyetleri ve iyileşen altyapının yabancı sermaye için cazip bir ortam oluşturduğu da vurgulandı.

Ayrıca, hükümetin kadınların iş gücüne katılımını artırma çabalarının başarılı bulunduğuna değinilen açıklamada, bunun büyümeye yararlar sağlayacağının düşünüldüğü kaydedildi.